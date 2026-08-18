Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Malick Fofana lijkt steeds dichter bij een vertrek bij Olympique Lyon te staan. De Rode Duivel heeft volgens Het Nieuwsblad persoonlijk al groen licht gegeven voor een overstap naar AS Roma, maar de Italianen moeten nog een akkoord vinden met Lyon over de transfersom.

Heel wat Rode Duivels veranderen deze zomer van club en ook Malick Fofana lijkt op weg naar een nieuwe uitdaging. Olympique Lyon wilde de 21-jarige flankaanvaller eigenlijk graag houden, maar door de financiële situatie van de club is een groot bod moeilijk te weigeren.

De voormalige speler van KAA Gent trok de voorbije weken interesse van meerdere clubs. Onder meer RB Leipzig werd genoemd, maar vooral AS Roma en Galatasaray kwamen nadrukkelijk in beeld.

Voor Fofana lijkt de keuze intussen gemaakt. Volgens Het Nieuwsblad heeft de vijfvoudige Rode Duivel een persoonlijk akkoord bereikt met AS Roma.

Roma moet nog akkoord vinden met Lyon

De Italiaanse club moet nu nog tot een overeenkomst komen met Olympique Lyon over de transfersom. De Fransen zouden ongeveer 40 miljoen euro verlangen voor Fofana, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 30 miljoen euro heeft.

Roma lijkt financieel wel in staat om ver te gaan. De club legde eerder nog een bod van 35 miljoen euro neer voor Nicolo Tresoldi, maar dat werd door Club Brugge geweigerd.





Fofana zelf blijft voorlopig gewoon beschikbaar voor Lyon zolang de transfer niet volledig afgerond is. Hij reist dan ook mee naar Istanbul voor de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe, de nieuwe club van Romelu Lukaku. Het wordt dus geen trip naar Turkije om een transfer naar Galatasaray af te ronden, maar gewoon een Europese opdracht met Lyon.

Als de deal met Roma snel rond raakt, kan de wedstrijd tegen Fenerbahçe wel eens de laatste van Fofana in Franse loondienst worden. De Belg staat momenteel op 80 wedstrijden voor Lyon. Een 81e optreden zou dus meteen zijn afscheid kunnen betekenen.