Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals
Foto: © photonews
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De transfer van Mika Godts naar PSG en de bijna afgeronde overstap van Diego Moreira naar AC Milan kunnen de kers op de taart worden van een cruciale zomer voor de Rode Duivels. Bondscoach Mark van Bommel zal die ontwikkelingen ongetwijfeld met tevredenheid volgen.

Youri Tielemans, een kapitein in een andere dimensie

Met zijn prestigieuze transfer naar Manchester United lijkt Youri Tielemans eindelijk die volgende stap te zetten waar al langer op werd gewacht. Niet noodzakelijk omdat hij nu plots voor het eerst bij de Europese top terechtkomt — ook AS Monaco en Aston Villa speelden geregeld op hoog niveau — maar vooral omdat de druk bij zijn nieuwe club van een heel andere orde is.

Manchester United verschilt op dat vlak van veel andere Engelse clubs. De verwachtingen zijn er enorm en doen zelfs wat denken aan wat Tielemans vroeger bij Anderlecht kende. Net als paars-wit jaagt United al jaren op oude glorie en kan de club zich eigenlijk niet blijven veroorloven om zonder landstitel te eindigen. Tielemans arriveert bovendien op een leeftijd en met een palmares waardoor de supporters meteen veel van hem zullen verwachten.

Loïs Openda en Julien Duranville willen zich herpakken

Olympique Lyon probeert intussen twee grote Belgische talenten opnieuw op de rails te krijgen: Loïs Openda en Julien Duranville. Openda kende een bijzonder moeilijk seizoen bij Juventus en verloor daardoor zelfs zijn plaats bij de Rode Duivels. Dat was enkele jaren geleden nauwelijks denkbaar, toen hij bij Racing Lens en RB Leipzig nog werd gezien als de logische opvolger van Romelu Lukaku.

Ook Duranville wacht al lang op een echte doorbraak. Bij Anderlecht gold hij als een van de grootste talenten van zijn generatie, misschien zelfs nog hoger ingeschat dan Jérémy Doku. Zijn vroege transfer naar Borussia Dortmund draaide echter uit op een verhaal vol blessures en stilstand. Ook bij Lyon blijven er voorlopig vragen over zijn fysieke betrouwbaarheid en zijn kansen om opnieuw volledig aan te knopen met zijn vroegere niveau.

Mika Godts zet enorme stap

Misschien wel dé Belgische transfer van de zomer is die van Mika Godts. De winger trok voor meer dan 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain en komt daar niet zomaar als aanvulling terecht. Bij PSG zal hij speelminuten krijgen en de verwachtingen zijn hoog. Luis Enrique roteert graag tussen competitie en Europees voetbal, wat Godts kansen moet opleveren.

Na zo’n transfer lijkt het bovendien moeilijk voor bondscoach Mark van Bommel om hem in september links te laten liggen. Rudi Garcia kreeg op het WK van 2026 al kritiek omdat hij geen beroep op Godts deed.

Als hij zich bij PSG weet door te zetten, heeft Godts volgens sommigen zelfs het potentieel om een bepalende speler te worden voor België, zoals Eden Hazard dat ooit was.

Ook Diego Moreira zorgt voor verrassing

Een andere opvallende transfer is die van Diego Moreira naar AC Milan. De winger van Racing Strasbourg maakt voor ongeveer 50 miljoen euro de overstap naar Italië.

Dat bedrag springt in het oog, zeker omdat zijn marktwaarde volgens Transfermarkt rond de 25 miljoen euro ligt. Zijn sterke seizoen in de Ligue 1 en zijn geslaagde invalbeurt tegen Senegal hebben zijn reputatie duidelijk een boost gegeven.

Tel daar ook nog de transfers van jonge talenten als Nathan De Cat naar Hoffenheim en Jesse Bisiwu naar FC Barcelona bij, en het is duidelijk dat Belgische spelers deze zomer bijzonder gewild waren.

Het Belgische voetbal beleefde zo op transfergebied een van zijn opvallendste zomers in lange tijd. Nu moet blijken hoeveel van die grote stappen zich ook sportief zullen vertalen.

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