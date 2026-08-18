Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

Het seizoen is opnieuw helemaal begonnen. En dat heeft ook zijn impact op wat we allemaal te zien krijgen op de Belgische voetbalvelden. Er viel Stijn Stijnen iets op toen hij in het stadion zat van Sporting Hasselt tegen Dender dit weekend.

Sporting Hasselt won afgelopen weekend met 1-0 van Dender op vrijdagavond. Een dag later speelde en won KRC Genk in eigen huis van KVC Westerlo met 3-2. Daan Heymans was bij beide wedstrijden aanwezig, een keertje om te kijken en een keertje om te spelen.

Vrijdagavond werd hij gespot in het stadion van Sporting Hasselt, een dag later begon hij op de bank bij Genk tegen Westerlo en mocht hij een kwartier voor tijd invallen. Dat hij naar Hasselt ging kijken? Dat gaat er bij Stijn Stijnen niet in.

De warmte op vrijdagavond als extra factor?

"Er is mij iets opgevallen, ja. Een bepaalde mentaliteit bij profvoetballers van vandaag. Ik zag een geselecteerde speler van KRC Genk op de tribunes zien op vrijdagavond in het stadion van Sporting Hasselt. Het was veertig graden vrijdag, het was echt afmattend warm."

"Ik kan zo'n zaken niet begrijpen", aldus Stijn Stijnen over Daan Heymans in Ongefilterd. "Dan probeer ik mij in het hoofd van de staf van Racing Genk te zetten en dan vraag ik mij af waarom je u daar gaat zetten de avond voor een wedstrijd. Misschien is dat voor de gepamperde jeugd van vandaag normaal, maar voor mij is dat niet normaal."

Is tot middernacht opblijven niet ok voor een voetballer?

"Misschien denken sommigen dat daar niets mis mee is, maar voor mij is daar veel mis mee. Het is een wedstrijd om 20 uur, dan ben je tegen dat je thuis bent niet voor 23 uur thuis in je bed. Maar de omstandigheden waren ook niet goed: het was warm en afmattend, zelfs laat op de avond nog dertig graden."





Radja Nainggolan snapt het vanuit het standpunt van een trainer, maar zelf ziet hij er geen probleem in: "Het kan niet voorvallen als je op afzondering gaat de dag voor de match, dus als ze dat willen beletten kunnen ze het zo doen. Anders is het de vrijheid van de speler, zolang ze speelklaar zijn ..."