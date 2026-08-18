Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Bij Union SG is een opvallend transferdossier helemaal ontspoord. Wat aanvankelijk een bijna afgeronde komst leek, eindigde plots zonder deal nadat er onrust ontstond rond de begeleiding van de speler. De Brusselaars besloten daarop niet verder te gaan met de transfer.

Union SG heeft op het laatste moment een opvallend transferdossier stopgezet. De komst van Mattéo Pezard leek nochtans helemaal rond: de 22-jarige Fransman zou dinsdag zijn medische testen afleggen en ook over de contractvoorwaarden was al een akkoord bereikt. Toch besloot Union de deal alsnog af te blazen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri lag de reden niet bij de speler zelf of bij zijn huidige club, maar bij de entourage rond het dossier. Meerdere makelaars zouden zich op het laatste moment met de transfer hebben bemoeid. Dat viel slecht bij Union, dat daarop besliste om de hele operatie stop te zetten.

❌🟡🔵 L’Union St.Gilloise annule l’arrivée de Mattéo Pezard !



🇫🇷 Alors qu’une visite médicale était prévue ce mardi et que tous les termes du contrat avaient été acceptés, l’USG n’a pas aimé que plusieurs agents aient tentés d’interférer dans le dossier et a décidé de tout… https://t.co/LpxXzU02ad pic.twitter.com/YfYJYX8X1t — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 17, 2026

Transfer leek volledig klaar

Pezard speelt sinds vorige zomer voor Saumur, een club op het vierde niveau in Frankrijk. De linksachter kwam daar tot dusver 27 keer in actie en gaf twee assists. Voor hem zou een transfer naar Union een bijzonder grote stap in zijn carrière hebben betekend.

Alles wees er ook op dat die stap effectief zou volgen. De medische keuring stond al ingepland en de persoonlijke voorwaarden waren afgerond. Toch trok Union uiteindelijk zelf de stekker uit het dossier toen er volgens de Brusselaars te veel externe inmenging kwam.





Voor Pezard is dat uiteraard een zware ontgoocheling. Hij leek dicht bij een transfer naar een club die Europees voetbal speelt, maar ziet die kans voorlopig verdwijnen nog voor hij in Brussel kon tekenen.

Union blijft zoeken

Of Union nu meteen doorschakelt naar een andere linksachter is nog niet duidelijk. De club is in ieder geval nog volop bezig met de samenstelling van de kern voor de rest van het seizoen.

Sportief begon Union met een ruime 1-5-zege op het veld van Westerlo, gevolgd door een 0-0-gelijkspel tegen Zulte Waregem. Europees liep het minder goed: Bodø/Glimt schakelde de Brusselaars uit in de derde voorronde van de Champions League.

Daardoor komt Union dit seizoen uit in de Europa League. De club blijft dus een druk programma tegemoet gaan en voldoende breedte in de kern blijft belangrijk. Pezard leek daarvoor een extra optie te worden, maar dat hoofdstuk is nu onverwacht gesloten.