'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 10 reacties
'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'
Foto: © photonews
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Niet enkel spelers zijn onderdeel van pittige en boeiende transfercarrousels. Dat kan ook al eens het geval zijn voor staffleden, scoutingsleden en zelfs bestuursleden. Royal Antwerp FC gaat nu een stevige slag slaan bij RSC Anderlecht.

Dave Mattheus is op weg naar Royal Antwerp FC. Bij RSC Anderlecht is hij een belangrijk figuur binnen de omkadering van de vrouwenploeg, maar het ziet er dus naar uit dat hij in het komende seizoen die rol zal gaan verlaten.

Bijna twee maanden nadat de terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht officieel werd aangekondigd, heeft Antwerp een opvolger gevonden voor de functie van directeur bij de jeugd. En dat moet Dave Mattheus worden.

Wouter Vandenhaute slaat toe met pion van RSC Anderlecht

De Antwerpse club zou Dave Mattheus ondertussen al hebben aangetrokken. Op die manier komt hij opnieuw bij Wouter Vandenhaute, de nieuwe topman van Antwerp. En die neemt zo toch ook een beetje 'wraak' op het vertrek van Kindermans terug naar Anderlecht.

Antwerp heeft Anderlecht nu dus wel een zware klap toegebracht, aangezien Mattheus de drijvende kracht was achter de vrouwenploeg van RSCA. Hij was daar sinds juli 2022 actief, eerst als trainer en daarna als directeur.

Dave Mattheus ruilt Sporting Anderlecht in voor Royal Antwerp FC

Hij was degene die – in overleg met Antoine Sibierski die ook toezicht houdt op het vrouwenteam – de transfers regelde en de sportieve strategie uitstippelde. Mogelijk had hij iets minder zeggenschap sinds de komst van Sibierski, maar dat is zeker niet met zoveel woorden gezegd.

Antwerp had eerder al Nosa Obasohan aangesteld als 'Head of Football', maar er was nog geen opvolger voor Kindermans benoemd. Nu halen ze met Dave Mattheus dus wel een man die het reilen en zeilen van de voetbalwereld goed kent. In het verleden was hij ook nog coach bij de KAA Gent Ladies. Nu trekt hij dus naar Antwerp voor een pittige nieuwe uitdaging op sportief gebied. Het vrouwenvoetbal speelt zo wel een belangrijke pion kwijt.

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