Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet
Foto: © photonews
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Racing Genk blijft zijn kern gericht verbreden met jonge profielen die nog kunnen doorgroeien. Met Jerry Afriyie haalt de club nu een aanvaller binnen die de Belgische competitie al kent, international is bij Ghana en op verschillende posities voor extra dreiging kan zorgen.

KRC Genk heeft dinsdag stevig doorgepakt op de transfermarkt. Enkele uren na de komst van flankverdediger Kevin Amaro maakten de Limburgers ook de transfer van Jerry Afriyie rond. De 19-jarige aanvaller komt over van het Saudische Al-Qadsiah en tekent in de Cegeka Arena een contract voor vijf seizoenen.

Afriyie is voor het Belgische publiek geen onbekende. De Ghanees speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor La Louvière en kon zich daar in de kijker voetballen. In 34 wedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten en twee assists. Hij werd er voornamelijk als centrumspits gebruikt, al ziet Genk hem als een aanvaller die op verschillende posities inzetbaar is.

Genk haalt veelzijdige aanvaller

KRC Genk benadrukt op de clubwebsite vooral de snelheid, explosiviteit en diepgang van zijn nieuwste aanwinst. Afriyie kan volgens de Limburgers centraal in de aanval spelen, maar ook op beide flanken of in steun van een diepe spits. Daarmee krijgt de technische staf er offensief verschillende mogelijkheden bij.

Zijn ontwikkeling begon bij Thoughts FC in Ghana. In januari 2025 zette hij de stap naar Al-Qadsiah, waarna hij tijdelijk bij La Louvière werd ondergebracht. Daar kreeg hij meteen behoorlijk wat speelminuten en deed hij ervaring op in het Belgische voetbal. De voorbereiding op het nieuwe seizoen werkte hij vervolgens af in Saudi-Arabië.

Genk volgt met Afriyie opnieuw de bekende lijn van jonge spelers met ontwikkelingspotentieel. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 1,2 miljoen euro. Over de transfersom die de Limburgers aan Al-Qadsiah betalen, werd geen bedrag bekendgemaakt.

Head of Football Dimitri de Condé ziet vooral een profiel dat goed bij de speelwijze van Genk moet passen. “Alles wat hij doet, doet hij aan 100%”, zegt hij over de mentaliteit van de aanvaller. De Condé wijst daarnaast op zijn snelheid, dreiging in de één-tegen-één en het vermogen om diepte te zoeken.

Ook al international van Ghana

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Afriyie ook op internationaal niveau al stappen gezet. Eind 2024 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Ghana. Intussen staat zijn teller op vier interlands en één doelpunt.

Bij de nationale jeugdploegen had hij eerder al naam gemaakt. Hij werd topschutter bij de Ghanese U20 en kreeg in 2025 de Odartey Lamptey Future Star Award, een onderscheiding voor de beste jonge speler van het land. Dat leverde hem uiteindelijk ook zijn eerste kansen bij de A-ploeg op.

Bij Genk krijgt Afriyie nu een contract tot 2031 en dus behoorlijk wat tijd om verder te groeien. De club maakt er geen geheim van dat hij nog niet als een afgewerkt product wordt beschouwd, maar ziet wel kwaliteiten die meteen bruikbaar kunnen zijn.

Voor Genk is het dus de tweede versterking van dinsdag. Eerder op de dag werd Kevin Amaro al aan de selectie toegevoegd. Met Afriyie komt daar nu een aanvallend profiel bij dat de Belgische competitie al kent en tegelijkertijd nog aanzienlijke groeimarge heeft.

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