Niet weg te slaan? Ruben Van Gucht maakt hattrick compleet

Ruben Van Gucht is misschien wel de meest besproken man in de Belgische journalistiek van de laatste jaren. De commentator, radiomaker en analist kwam vooral in beeld met zijn handel en wandel naast zijn beroep. Ook de komende weken gaat hij niet van het scherm te slaan zijn.

Sommige televisiekijkers en sportminded mensen zijn Ruben Van Gucht ondertussen beu, anderen zijn grote fan en kunnen geen genoeg van hem krijgen. Het minste wat je van de presentator en commentator kan zeggen is dat hij voor entertainment zorgt.

Als DJ was hij de voorbije maanden overal in het land te zien, met zijn vriendinnen haalt hij steevast de media en de toekomst lijkt er voor hem ook goed uit te zien. Binnenkort presenteert hij de Tafel van Ruben op Play, nadat hij deze zomer al op VTM te zien was met Congé Payé. Zo heeft hij de "hattrick" van de drie grote zenders beet.

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“Ruben is met zijn messcherpe analyses, de energie van een rasecht competitiebeest en de nodige dosis je-m’en-foutisme de ideale persoon om de populairste talkshow van Vlaanderen extra kleur te geven”, klinkt het bij Play volgens Het Laatste Nieuws.

Niemand kan naast Ruben Van Gucht

Er is Wielerclub Wattage, er is zijn opgemerkte passage in De Verraders - waar hij het spel moest verlaten na een diskwalificatie omdat hij een laptop en een gsm zou hebben meegesmokkeld naar het Franse kasteel waar het programma doorging.

Ruben Van Gucht is ook met een quizboek naar buiten gekomen. ‘Ruben Van Gucht: de man, het raadsel, het quizboek’ is het boek van Ruben Van Gucht. Daarbij komen ook de initialen en woonplaatsen van al zijn veroveringen in een lijstje ten berde.





De handel en wandel van Ruben Van Gucht is voer voor veel discussies

Dat Ruben Van Gucht al langer dan vandaag gelooft in een open relatie? Dat is ondertussen algemeen geweten. Maar dat hij naast zijn vrouw Blanka Vlasic – gevierd hoogspringster in Kroatië waarbij hij een zoontje Mondo heeft – nog andere partners heeft, sloeg hier en daar toch in als een bom.

Ondertussen is hij gescheiden van Vlasic, heeft hij een relatie met Valentine Besard en een relatie én een kind bij Charlotte Van Looy. Van Gucht is dus ook voor een tweede keer vader geworden en de komende jaren komen er misschien nog, wie weet.

Ruben Van Gucht speelt niet op veilig

Van Gucht wil naar eigen zeggen niet voortdurend op veilig spelen. “Ik heb op dat vlak de Hollandse mentaliteit: klinkt het niet, dan botst het”, zegt hij in Knack. Volgens hem levert die aanpak net interessante televisie op.

De commentator ziet het bovendien als zijn taak om persoonlijkheid te tonen. “Dat levert boeiende tv op, en dat is mijn taak”, klinkt het. Dat hij voor verschillende grote Belgische zenders werkt, ziet hij als bewijs dat zijn stijl aanslaat bij het publiek. Als er mensen zijn die hem niet graag hebben? Dan mogen die volgens RVG gerust de televisie uitzetten. Maar het feit dat hij een entertainer is, maakt ook meteen dat hij voorstanders en tegenstanders heeft en altijd zal hebben.