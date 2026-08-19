'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

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FC Barcelona aast nog steeds op Julián Alvarez van Atlético Madrid. Los Rojiblancos willen hun sterkhouder echter niet laten gaan. Barça gaat daardoor op zoek naar alternatieven en zou daarbij volgens het Spaanse Jijantes uitgekomen zijn bij Georges Mikautadze. Die blijkt nu te duur te zijn.