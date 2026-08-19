LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 3 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Euvrard spreekt over nieuwkomer Standard
Coach Vincent Euvrard is tevreden over de eerste weken van zijn zomeraanwinst. Vooral het loopvermogen en de technische kwaliteiten van Touzghar vallen op. "Hij is de speler die we wilden aantrekken en hij toont waarom we hem gehaald hebben. Zijn volume zal nog toenemen naarmate hij meer minuten maakt", aldus Euvrard op zijn persconferentie tegen Voetbalkrant.com en Walfoot.be.
Het tempo opvoeren is het devies voor Standard
"Zijn voorbereiding werd onderbroken door zijn transfer. Hij heeft vijf of zes dagen niet kunnen trainen. Daarna kreeg hij ook nog een virus, waardoor hij opnieuw wat achteruitging. Toch was ik al erg tevreden over zijn zestig minuten in Mechelen. Hij toonde daar zijn loopvermogen, maar ook technische kwaliteit."
De trainer ziet in Touzghar en Trouillet twee middenvelders die het ritme van een wedstrijd kunnen bepalen. "Ze kunnen het tempo opvoeren of net vertragen, afhankelijk van wat we nodig hebben. Dat past bij een ploeg die balbezit wil nastreven."
Zulte Waregem klaar voor zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen
Zulte Waregem is goed aan het seizoen begonnen met een 4 op 6 tegen KRC Genk en Union SG. En dus willen ze op dat elan doorgaan tegen SK Beveren, de promovendus die ook goed aan het seizoen is begonnen en wist te stunten tegen RSC Anderlecht.
Op de sociale kanalen heeft Zulte Waregem voorbeschouwd op de wedstrijd tegen Beveren. In 21 van de 30 eerdere duels - waarvan Zulte Waregem er zeventien won - werd minstens drie keer gescoord. De kans dat we dus ook dit weekend spektakel te zien zullen krijgen is realistisch te noemen.
Nieuwkomer Standard stelt zich voor
Twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière op de derde speeldag in de Jupiler Pro League heeft Rayan Touzghar voor het eerst de pers te woord gestaan sinds zijn transfer naar Standard. De 25-jarige middenvelder kwam op 17 juli voor ongeveer één miljoen euro over van Pau en voelt zich intussen al goed in zijn nieuwe omgeving.
"Ik ben heel blij dat ik hier ben en ben bijzonder goed ontvangen. Ik voelde het vertrouwen van de club, en dat doet deugd. Het is nu aan mij om dat vertrouwen terug te betalen", vertelde Touzghar aan Voetbalkrant.com en Walfoot.be.
Wilmots en Euvrard overtuigden Touzghar van Standard-project
"Marc Wilmots heeft me overtuigd, net als de coach. Ik voelde dat dit een heel interessant project en een mooie uitdaging voor mij was. Spelen in eerste klasse, in een competitie met aanzien, en een ander land ontdekken: dat sprak me allemaal aan."
"Ik klim nu al vijf jaar van reeks naar reeks en ben blij dat ik die lijn kan doortrekken. Ik ben hier nog maar twee wedstrijden, dus ik kan nog niet alles beoordelen, maar de Belgische eerste klasse ligt uiteraard hoger dan de Ligue 2. Vooral qua duelkracht en intensiteit is het een hoog niveau. Je moet je daaraan aanpassen, maar de hele groep werkt daar hard voor."
"Ik ben polyvalent, maar deze positie als nummer acht ligt mij het best. Ik val graag aan en verdedig ook graag, maar ik geef vooral graag alles voor de ploeg. Ik moet kunnen lopen, en als verbindingsmiddenvelder komt dat goed tot zijn recht. Door wedstrijden na elkaar te spelen, wil ik mijn kwaliteiten tonen."
De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 3 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Speeldag 3 wordt een gebroken speeldag, zoals dat heet. Zes wedstrijden worden dit weekend gespeeld, de drie andere worden maar gespeeld op 2 en 3 september. Dat is om STVV, Anderlecht en KAA Gent de komende weken alle kansen te geven om zich Europees te plaatsen.
Voor Anderlecht en KAA Gent zijn er al een paar voorrondes (met vrucht) voorbij, voor STVV begint het Europese avontuur nu pas. En dan is het mooi dat ze dit weekend niet aan de bak moeten tegen Union SG en alles op Europa kunnen zetten.
STVV wil zich laten zien in Europa en speelt niet op speeldag 3
STVV begint in de laatste voorronde van de Europa League aan z’n Europees avontuur tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Als ze zouden verliezen, dan is er nog het opvangnet in de vorm van de League Phase in de Conference League.
“De trainingen zijn echt goed, iedereen is gefocust. Dat is positief”, aldus coach De Meyer op zijn persconferentie volgens Het Laatste Nieuws. "Iedereen wil naar de Europa League, we spelen om te winnen", is de mening zeer duidelijk.
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