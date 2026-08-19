OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet
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De carrière van Diego Moreira heeft de voorbije maanden een forse versnelling genomen. Zijn sterke prestaties bij Strasbourg en zijn selectie voor het WK met de Rode Duivels hebben de 22-jarige Luikenaar duidelijk op de markt geplaatst. AC Milan profiteert daar nu van.
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet
Wat in de lucht hing, is nu ook helemaal waarheid geworden. Diego Moreira (22) verhuist van RC Strasbourg naar AC Milan. De Italiaanse grootmacht stelt de Rode Duivel voor op de clubkanalen.
Moreira tekent in Milaan een contract tot midden 2031. Volgens Sky Sport Italia betalen de Rossoneri 45 miljoen euro plus 20 miljoen aan bonussen voor de linkerpoot, die het rugnummer 22 zal dragen.
Moreira zet zo een grote stap in zijn carrière en gaat aan de slag bij een topclub met een rijke geschiedenis. Het is afwachten of hij daarin zijn plaatsje zal weten te veroveren.
Diego Moreira, one of us 💥 pic.twitter.com/cqCzlEzAWG— AC Milan (@acmilan) August 19, 2026
Een nog hoger bedrag dan aangekondigd voor de transfer van Diego Moreira
De 22-jarige Rode Duivel Diego Moreira, die uitkomt voor Strasbourg, heeft dinsdag zijn medische keuring bij AC Milan afgelegd. Zijn transfer zou de komende dagen, of zelfs de komende uren, officieel worden aangekondigd.
Een bedrag van 70 miljoen euro in plaats van 60?
Er doen verschillende bedragen de ronde over de transfersom. De gerenommeerde krant La Repubblica meldt vandaag dat de transactie ongeveer 70 miljoen euro zou kunnen bedragen: 60 miljoen euro meteen en 10 miljoen euro in de vorm van bonussen.
De Luikenaar wordt hoe dan ook de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van RC Strasbourg, maar blijft “slechts” de op één na duurste inkomende transfer in de geschiedenis van Milan. Gonçalo Ramos, die overkwam van PSG, kostte immers 74 miljoen euro.
Diego Moreira is gepost in Milaan: transfer komt nu wel erg dichtbij
AC Milan heeft een overeenkomst gemaakt met AC Milan over een transfer van 50 miljoen euro. Met bonussen zou dat bedrag zelfs nog hoger kunnen oplopen. Er waren veel andere ploegen geïnteresseerd in de speler, waaronder onder meer RB Leipzig en Borussia Dortmund.
Ook andere Italiaanse clubs aasden op Moreira, maar hij lijkt nu van Straatsburg naar Milaan te trekken. Hij is ondertussen al in Milaan om er zijn medische tests af te leggen. Hij werd gespot door transferexpert Sacha Tavolieri. De komende uren of dagen mag meer nieuws verwacht worden in de zaak.
De carrière van Diego Moreira heeft de voorbije maanden een forse versnelling genomen. Zijn sterke prestaties bij Strasbourg en zijn selectie voor het WK met de Rode Duivels hebben de 22-jarige Luikenaar duidelijk op de markt geplaatst. AC Milan lijkt daar nu van te gaan profiteren.
Moreira zet deze zomer de volgende stap door een overstap naar een van Europa’s iconische clubs. Na interesse uit de Premier League en geruchten over RB Leipzig en Borussia Dortmund, bindt hij zich naar verluidt aan AC Milan.
Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is er een akkoord bereikt over een rechtstreekse transfer van 50 miljoen euro. Daarbovenop komen nog bonussen en een doorverkooppercentage. Met nog drie jaar contract in Frankrijk moest de club uit Milaan diep in de buidel tasten om hem binnen te halen.
🚨🔴⚫️ AC Milan agree deal to sign Diego Moreira from RC Strasbourg, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026
Verbal agreement with paperwork being prepared at €50m fee plus add-ons and sell-on clause. More details to follow.
Moreira only wanted AC Milan despite bids from Germany and UK. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/N7boxdyNaY
Moreira zou zelf enkel willen tekenen voor San Siro, ondanks andere aanbiedingen. Die vastberadenheid lijkt nu beloond te worden met een transfer die zijn profiel meteen naar een hoger niveau tilt. Met deze deal bevestigt AC Milan opnieuw zijn interesse in Belgische flankspelers, na de komst van Alexis Saelemaekers eerder.
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Het bedrag dat voor Moreira wordt neergelegd maakt hem de op één na duurste inkomende transfer van de zomer voor Milan — alleen Gonçalo Ramos, overgekomen van PSG voor 74 miljoen euro, kostte meer — en meteen ook een van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis. Zo’n investering brengt onvermijdelijk verwachtingen met zich mee: Milan telt op hem om zich snel aan te passen en een bijdrage te leveren op topniveau in Italië en Europa.
Gevolgen voor de Rode Duivels en Van Bommel
Op het nationale vlak roept de transfer vragen op over Moreira’s rol binnen de selectie van Mark van Bommel. Bij Strasbourg liet hij al zien dat hij met zijn agressieve tegenpressing en dynamiek wedstrijden kan beïnvloeden — kwaliteiten die in internationale duels goed van pas komen.
Of hij bij de Duivels een prominentere rol krijgt, hangt nu ook van zijn aanpassing in Milaan af: speeltijd, positie en vorm op hoger competitieniveau zullen bepalen of Van Bommel hem vaker als aanspeelpunt en motor op de flank inzet.
Van Standard naar de Europese top: een traject om te volgen
Moreira groeide op bij Standard en bleef daar in de jeugd tot 2020 op de heuvels van Sart-Tilman. Zijn huidige stap naar AC Milan maakt zijn ontwikkeling zichtbaar: van beloftenelftal in Luik naar basisspeler bij Strasbourg en nu een toptransfer naar Italië.
Voor fans en analisten is het interessant om te zien hoe snel hij zich kan doorontwikkelen in een omgeving met hoge verwachtingen. Zijn mix van snelheid en werkethiek geeft hem de tools om dat te doen — of zijn nieuwe omgeving hem dezelfde ruimte biedt, is de vraag die de komende maanden moet beantwoorden.
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