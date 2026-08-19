Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

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Het laatste woord lijkt dan toch nog niet gezegd over Nicolo Tresoldi. De aanvaller van Club Brugge mag in principe niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Ondertussen zou de prijs echter toch bepaald zijn. En dan moet er toch nog opgelet worden.