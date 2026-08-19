Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

Toby Alderweireld is profvoetballer af, maar heeft het wereldje de rug niet toegekeerd. Hij stapte onlangs mee in het overnameverhaal rond ex-club Royal Antwerp FC en gaat nu een mooie uitdaging aan over het Kanaal. Zo zal Alderweireld komend seizoen als analist werken voor Match of the Day.

Alderweireld wordt analist bij Match of the Day

Alderweireld (37) hing in 2025 zijn voetbalschoenen definitief aan de haak, maar onze landgenoot verveelt zich niet tijdens zijn pensioen. Hij werkt af en toe als analist voor VTM en investeerde via een consortium in "zijn" Antwerp.

Nu volgt een nieuwe uitdaging in het voetbal: Alderweireld wordt een van de nieuwe analisten van Match of the Day, het razend populaire voetbalprogramma van de BBC met de hoogtepunten van de Premier League. Dat maakte de Britse openbare omroep woensdag zelf bekend.

Naast Wayne Rooney en Micah Richards

Alderweireld zal er een van de nieuwe gezichten worden, samen met ex-voetballers Robbie Keane en Ashley Young en Thomas Frank, de Deense coach die tot voor kort aan de slag was bij Tottenham Hotspur. Zij zullen plaatsnemen naast de vertrouwde gezichten van het programma, waaronder Wayne Rooney, Micah Richards, Alan Shearer, Joe Hart en Danny Murphy.

Ongeëvenaarde expertise

"Voetbal betekent voor elke fan iets anders, en dit seizoen plaatst BBC Sport die fans nog nadrukkelijker in het middelpunt van de sport", zegt Alex Kay-Jelski, directeur sport bij de BBC.

"We brengen de ongeëvenaarde expertise van voormalige spelers en trainers samen met de passie, persoonlijkheid en kijk van supporters om een rijkere voetbalervaring te creëren, waar en hoe het publiek de wedstrijden ook volgt."





Alderweireld speelde jarenlang in de Premier League

De Premier League start vrijdagavond met een duel tussen kampioen Arsenal en promovendus Coventry City. Alderweireld kent de competitie uitstekend. In 2014 ging hij er op uitleenbasis van Atlético Madrid aan de slag in dienst van Southampton.

In 2015 kocht Tottenham hem voor 16 miljoen weg bij Los Rojiblancos. Alderweireld was jarenlang een vaste waarde bij de Spurs en groeide uit tot een van de beste verdedigers van de Premier League. Hij speelde in totaal 200 wedstrijden in de populairste competitie ter wereld.