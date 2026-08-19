Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 13 reacties
Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt
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Union SG is met 4 op 6 aan het seizoen begonnen. En dus is er toch nog steeds werk aan de winkel voor de Brusselaars. Ze zullen dus ook nog de transfermarkt op moeten, zeker als na Khalaili ook nog Promise David zou vertrekken.

Aernout Van Lindt

Huurdeal Leysen is helemaal beklonken

Union Sint-Gillis en Sassuolo Calcio hebben een akkoord bereikt over Fedde Leysen. Het zou gaan om een huurbeurt, mét verplichte aankoopoptie, afhankelijk van het behoud van Sassuolo dit seizoen in de Serie A al dan niet.

Na de overgang ligt er bij Sassuolo een driejarig contract klaar voor Leysen. Fedde Leysen zou ondertussen al zijn medische testen achter de rug hebben, waardoor niets nog een overstap naar Italië in de weg staat. Na Promise David gaat Union SG nu dus ook Leysen verhuren. De club lijkt het geld dus pas volgende zomer nodig te hebben ... Een luxepositie, maar ze zullen wel de markt op moeten. 

Aernout Van Lindt

Deal gemaakt: Fedde Leysen vertrekt bij Union SG

Union Sint-Gillis en Sassuolo Calcio hebben een akkoord bereikt over Fedde Leysen. Dat laat transfergoeroe Sacha Tavolieri alvast weten Het zou gaan om een huurbeurt, mét verplichte aankoopoptie, afhankelijk van behoud van Sassuolo dit seizoen in de Serie A al dan niet.

Na de overgang ligt er bij Sassuolo een driejarig contract klaar voor Leysen. Fedde Leysen heeft toestemming gekregen om af te reizen voor de medische keuring, zo weet Tavolieri nog te melden. Op die manier is er opnieuw een speler van de Brusselaars die sneller dan verwacht misschien wel zal vertrekken bij Union SG.

Aernout Van Lindt

Union SG ziet opnieuw twee spelers op de radar van buitenlandse topteams verschijnen

Het gaat plots snel. Heel wat spelers staan zeker nog op de tocht bij Union SG. Elke dag zijn er wel geruchten die spelers aan de grote Europese (top)clubs linken. Of elke deal er ook zal komen? Dat is nog maar zeer de vraag. Maar het puzzelwerk is en blijft wel lastig.

ESTAC Troyes zou bijvoorbeeld interesse tonen in Fuseini en de forcing willen voeren om hem zo snel mogelijk in huis te halen. Ondertussen is ook het vertrek van Fedde Leysen in de maak. De verdediger zou naar Sassuolo kunnen volgens transfergoeroe Gianluca di Marzio.

Union SG is met 4 op 6 aan het seizoen begonnen. En dus is er toch nog steeds werk aan de winkel voor de Brusselaars. Ze zullen dus ook nog de transfermarkt op moeten, zeker als na Khalaili ook nog Promise David zou vertrekken.

Union Saint-Gilloise begon de zomer met veel wedstrijdkilometers: de Supercup plus twee voorrondes van de Champions League tegen Bodo/Glimt maakten de kalender meteen zwaar. Dat drukke programma heeft al zijn sporen nagelaten.

Steeds terugkomen, maar niet altijd overtuigen

In elk van de eerste vier duels stond Union op achterstand, maar de ploeg liet zich telkens herpakken en verloor geen enkele wedstrijd in de reguliere speeltijd. De uitschieter was de klinkende 1-5-zege op Westerlo, een wedstrijd die liet zien wat er mogelijk is als alles klopt.

Tegelijk toonde de 0-0 tegen Zulte Waregem zaterdag vooral aan dat het ontbreekt aan dat tweede adem om een wedstrijd helemaal naar zich toe te trekken. Dat legde meteen enkele hiaten in de kern bloot.

Hoe loopt het einde van de mercato?

Na de uitwedstrijd in Noorwegen gaf CEO Philippe Bormans een korte analyse. Zijn boodschap: eerst duidelijkheid over mogelijke uitgaande transfers creëren, voor je nieuwe spelers haalt. Sindsdien verlieten al drie namen het Astridpark: Anan Khalaili trok naar Crystal Palace, Cristian Makaté tekende bij Lierse, en er zullen waarschijnlijk nog anderen volgen. Dat gezegd, sommige noden binnen de selectie zijn al duidelijk af te lijnen.

Waar dringend versterking nodig is

Op doel lijkt David Hubert gerust te kunnen zijn met Hervé Koffi en Vic Chambaere als eerste keuzes, en met Giorgi Kavlashvili en Keo Boets als aanvullende opties. Aan de rechterflank is het vertrek van Khalaili voelbaar: ook al brengt Louis Patris veel energie en constant tempo, Khalaili gaf net dat extra creatieve impuls.

Centraal achterin zit Union in een fragiel scenario. Ross Sykes ligt langdurig out, Kevin Mac Allister is nog niet zeker van zijn toekomst en Massiré Sylla is de nieuwe referentie die het team moet leiden. Als Sylla geblesseerd raakt, kan het plots heel krap worden met spelers als Nikky Havenaar en Fedde Leysen (laatstgenoemde ontbreekt op de UEFA-lijst), wat de stabiliteit niet ten goede komt.

Wat als Promise David vertrekt?

Op het middenveld is de selectie ruimer: Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane, Besfort Zeneli, Darius Olaru, Relebohile Mofokeng en Ondřej Kričfaluši — een aankoop van vijf miljoen — bieden opties. Anouar Ait El Hadj staat nog steeds in de vertrekhal. Linksachter is er dubbele bezetting, maar de wisselwerking tussen Ousseynou Niang en Guilherme is niet ononderbroken; Niangs huidige vorm maakt supporters nerveus.

Schoofs Rob
© photonews

Voorin heeft trainer Hubert vijf aanvallers voor twee plaatsen: Promise David, Raul Florucz, Mohammed Fuseini, Mateo Biondić en Kevin Rodriguez. Mocht Promise David vertrekken of uitvallen zoals zaterdag, dan wordt het spel van Union voorspelbaarder.

Fuseini brengt dezelfde topsnelheid als David, maar mist soms het fysiek om de bal vast te houden of om combinatievoetbal met de rug naar doel te spelen. Florucz voegt op die positie ook niet veel extra’s toe, waardoor de aanval soms in herhaling vervalt en tegenstanders zich daarop kunnen instellen.

13 reacties
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