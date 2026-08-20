Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

Club Brugge heeft een linksachter nodig. Olivier Deman is een linksachter. Soms is 1 +1 wel degelijk 2. Maar soms ook niet. Het ene dossier ligt al eens wat makkelijker dan het andere en beide partijen hebben andere zaken achter de hand.

Club Brugge voert volgens onze informatie gesprekken met Olivier Deman. Die zouden momenteel nog steeds lopen, maar het is absoluut niet zeker dat er wel degelijk een deal gaat komen tussen de speler en de beide clubs.

Deman speelt sinds de zomer van 2023 voor Werder Bremen. Daar ligt hij nog tot juni 2028 onder contract, waardoor hij deze zomer nog niet per se weg zou moeten bij de Duitse ploeg. Toch lijkt het erop dat er een vertrek in de maak is.

Olivier Deman heeft marktwaarde van 3,5 miljoen euro en de clubs voor het uitkiezen

De speler voelt zich weliswaar goed in Duitsland, maar een vertrek lijkt toch de beste optie. Op die manier zou de 26-jarige Antwerpenaar naar een ploeg kunnen gaan waar hij nog iets zekerder kan gaan worden van veel speelminuten.

Deman heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van zo'n 3,5 miljoen euro. De ex-speler van Cercle Brugge was in 2025 al eens een paar maanden op huurbasis actief voor Antwerp en tussen 2010 en 2014 zat hij bij de jeugd van Club Brugge.

Wat gaat Werder Bremen doen met polyvalente pion Olivier Deman?

Hij kent dus Jan Breydel heel goed - zeker van zijn jaren bij Cercle Brugge, waarmee hij doorbrak richting de A-kern van het voetbal en de Jupiler Pro League. Ondertussen maakt hij indruk in Duitsland en is hij een belangrijke pion geworden voor Werder Bremen.



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Op die manier speelde hij vorig seizoen nog zeventien wedstrijden voor Bremen, op de linksachter, als vleugelverdediger en als linksmidden. Zolang de Duitsers zelf geen valabel alternatief hebben om hem te vervangen - Deman kan ook rechts depanneren wanneer nodig - zal hij dan ook niet mogen vertrekken.

Opties in Engeland en Italië, ook opties voor Club Brugge

Eventueel kan ook een contractverlenging nog steeds in de pijplijn zitten bij Werder Bremen, maar een vertrek blijft nog steeds heel goed mogelijk. Ook teams uit Engeland en de Serie A zouden hem er graag bij hebben.

Club Brugge mikt ook nog op Dams

Club Brugge maakt ondertussen ook werk van de komst van Matteo Dams en dat lijkt de goede kant uit te gaan. De speler zelf gaf eerder al aan open te staan voor de move naar Club Brugge en daar lijkt nu ook gehoor aan gegeven te worden - ook op clubniveau.

Wat hem betreft vlotten de onderhandelingen goed en staan beide clubs op een zucht van een akkoord. Daarmee zou Club Brugge een stevige slag slaan en zijn gedroomde opvolger voor Bjorn Meijer beet hebben. En als Seys nog zou vertrekken, dan kan Dams meteen dromen van een basisplek.

Maar dat zou Deman in die situatie ook kunnen - het is dan ook niet uitgesloten dat de komst van Dams een eventuele komst van Deman zou uitsluiten. De komende dagen houden we u zeker verder op de hoogte van dit pittige en interessante dossier.