Analyse Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge heeft een linksachter nodig. Olivier Deman is een linksachter. Soms is 1 +1 wel degelijk 2. Maar soms ook niet. Het ene dossier ligt al eens wat makkelijker dan het andere en beide partijen hebben andere zaken achter de hand.

Club Brugge voert volgens onze informatie gesprekken met Olivier Deman. Die zouden momenteel nog steeds lopen, maar het is absoluut niet zeker dat er wel degelijk een deal gaat komen tussen de speler en de beide clubs.

Deman speelt sinds de zomer van 2023 voor Werder Bremen. Daar ligt hij nog tot juni 2028 onder contract, waardoor hij deze zomer nog niet per se weg zou moeten bij de Duitse ploeg. Toch lijkt het erop dat er een vertrek in de maak is.

Olivier Deman heeft marktwaarde van 3,5 miljoen euro en de clubs voor het uitkiezen

De speler voelt zich weliswaar goed in Duitsland, maar een vertrek lijkt toch de beste optie. Op die manier zou de 26-jarige Antwerpenaar naar een ploeg kunnen gaan waar hij nog iets zekerder kan gaan worden van veel speelminuten.

Deman heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van zo'n 3,5 miljoen euro. De ex-speler van Cercle Brugge was in 2025 al eens een paar maanden op huurbasis actief voor Antwerp en tussen 2010 en 2014 zat hij bij de jeugd van Club Brugge.

Wat gaat Werder Bremen doen met polyvalente pion Olivier Deman?

Hij kent dus Jan Breydel heel goed - zeker van zijn jaren bij Cercle Brugge, waarmee hij doorbrak richting de A-kern van het voetbal en de Jupiler Pro League. Ondertussen maakt hij indruk in Duitsland en is hij een belangrijke pion geworden voor Werder Bremen.

Lees ook... 'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

Op die manier speelde hij vorig seizoen nog zeventien wedstrijden voor Bremen, op de linksachter, als vleugelverdediger en als linksmidden. Zolang de Duitsers zelf geen valabel alternatief hebben om hem te vervangen - Deman kan ook rechts depanneren wanneer nodig - zal hij dan ook niet mogen vertrekken.

Opties in Engeland en Italië, ook opties voor Club Brugge

Eventueel kan ook een contractverlenging nog steeds in de pijplijn zitten bij Werder Bremen, maar een vertrek blijft nog steeds heel goed mogelijk. Ook teams uit Engeland en de Serie A zouden hem er graag bij hebben.

Club Brugge maakt ondertussen ook werk van de komst van Matteo Dams en dat lijkt de goede kant uit te gaan. De speler zelf gaf eerder al aan open te staan voor de move naar Club Brugge en daar lijkt nu ook gehoor aan gegeven te worden - ook op clubniveau.

Club Brugge mikt ook nog op Dams

Wat hem betreft vlotten de onderhandelingen goed en staan beide clubs op een zucht van een akkoord. Daarmee zou Club Brugge een stevige slag slaan en zijn gedroomde opvolger voor Bjorn Meijer beet hebben. En als Seys nog zou vertrekken, dan kan Dams meteen dromen van een basisplek.

Maar dat zou Deman in die situatie ook kunnen - het is dan ook niet uitgesloten dat de komst van Dams een eventuele komst van Deman zou uitsluiten. De komende dagen houden we u zeker verder op de hoogte van dit pittige en interessante dossier.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Olivier Deman

Meer nieuws

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

22:15
Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

13:30
1
Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

14:00
Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

13:00
Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

12:30
1
‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

12:00
2
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

11:54
Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

10:30
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

10:45
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

11:00
6
Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

22:40
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
17
Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

08:40
STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

08:20
1
Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

08:04
📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

07:30
10
'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

07:00
Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

18:30
41
Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

19:20
4
Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

23:30
'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

23:00
23
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

22:37
4
Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

21:45
2
Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

17:30
12
Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen? Analyse

Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?

21:40
2
Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

22:30
1
LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

21:15
Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

21:00
8
'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

21:14
1
'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

20:50
Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

20:30
JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

19:50
2
Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

19:15
Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder Interview

Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder

18:00
1
'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 21/08 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!” Green kill Green kill over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi' Vital Verheyen Vital Verheyen over Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze Dog3 Dog3 over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Vital Verheyen Vital Verheyen over Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge Don Bozhinov Don Bozhinov over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty JaKu JaKu over Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet FCBalto FCBalto over Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved