Analyse KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking
Foto: © photonews
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Het is erop of eronder, nu of nooit. Donderdag 20 en donderdag 27 augustus beslissen voor een stevig stuk over het al dan niet halen van de seizoensdoelen van KAA Gent. Tegen Hibernian wordt het niet makkelijk en dus is het tijd om toch even te kijken naar wat er al dan niet mogelijk is.

KAA Gent heeft al twee hordes weten te ronden in de vorm van Cherkasy en IFK Göteborg, maar op wat punten voor de Belgische coëfficiënt na is dat van weinig waarde. In tegenstelling tot Union, STVV en Anderlecht is er geen opvangnet voor de Buffalo's.

Als het de komende twee weken dus verkeerd loopt, dan is er geen Europees voetbal in een League Phase dit seizoen. En dat is een van de doelen van KAA Gent. "We hebben het voor het seizoen gezegd dat we de League Phase wilden halen en dat willen we nu zeker en vast", aldus Rik De Mil daarover.

Is Hibernian een hapklare brok voor KAA Gent?

"We zullen op ons best moeten zijn, want Hibernian is een goede ploeg", gaf de coach vooraf ook aan. Wat is daar van aan? Hoog tijd om toch een beetje te kijken naar Hibernian, het team uit de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Wat moeten we ervan verwachten? Dat KAA Gent dit weekend niet hoeft te spelen tegen OH Leuven - die wedstrijd werd uitgesteld naar donderdag 3 september - maakt dat De Mil en co zich compleet kunnen focussen op Hibs - en dat kan een voordeel zijn.

De vorm: KAA Gent met de lichte voorkeur

KAA Gent is met 6 op 6 begonnen aan de competitie en wist en passant ook Cherkasy en IFK Göteborg opzij te zetten. Alles samen levert dat dit seizoen drie overwinningen op en drie gelijke spelen, waarin uiteindelijk zes goals werden gemaakt en twee doelpunten werden geslikt.

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Hibernian dan? Daar zijn ze aan de competitie begonnen met een 3 op 6. Tegen Rangers werd met 1-2 gewonnen, tegen Motherwell werd met 1-2 verloren. In de League Cup wonnen ze met 1-0 van Partick Thistle. Europees werd eerst gewonnen van Malisheva uit Kosovo (4-1 winst thuis, 2-0 verlies op verplaatsing) en daarna werd ook Shkendija uit Noord-Macedonië uitgeschakeld (2-1 thuis, 0-0 in Skopje). 

Hibernian
© photonews

Slotsom voor de Schotten: er werden tien goals gescoord, maar er vielen ook zeven tegendoelpunten. De sterktes kunnen ook meteen de zwaktes worden. "Hibernian kan heel compact staan en gedisciplineerd zijn, maar ze kunnen ook voetballen en ze hebben het directe spel zoals Göteborg. Soms staan ze heel compact, maar ze kunnen ook het spel maken", analyseerde Rik De Mil. 

Al liggen er misschien ook wel meteen mogelijkheden. "Het is een team dat hoog durft spelen met zijn wingbacks en op die manier kan er ook ruimte vrijkomen." Dat speelden De Buffalo's ook tegen Göteborg al goed uit bijvoorbeeld, dus dat is iets zeker mee te nemen naar de laatste voorronde.

Sfeer en stadion: vergelijkbaar?

"Hibernian speelt zeker thuis met zeer veel intensiteit en drive met de supporters daar, zo kunnen ze het een tegenstander moeilijk maken", beseft de T1 van KAA Gent. Het lijkt zaak om een goede uitgangspositie te verwerven in eigen huis om niet kapot te gaan aan de Schotse supporters.

Al valt dat ook mee. In vergelijking met Rangers en Celtic in Glasgow is het publiek in de hoofdstad gemiddeld genomen toch 'beschaafder'. Het stadion kan zo'n 21.000 supporters huisvesten, maar dit seizoen zat het nog geen enkele keer vol. Tegen Motherwel was er 17.440 man, in alle andere wedstrijden was dat 15.000, 13.000 en zelfs minder dan 11.000 in de League Cup. Dat zijn cijfers die vergelijkbaar zijn met wat KAA Gent dit seizoen laat noteren. En ook bij Gent is het qua sfeer de voorbije tijd wisselend gebleken, al zit de vlam dit seizoen wel in de pijp - zeker voor de augustusmaand.

Marktwaarde: KAA Gent duidelijk baas

De marktwaardes dan maar eens vergelijken? KAA Gent is op dit moment volgens Transfermarkt zo'n 57,8 miljoen euro waard. Daarmee zijn ze drie keer zoveel waard als Hibernian, dat afklopt op 19,90 miljoen en daarmee vierde staat in de Schotse Premiership.

Een stevig verschil toch wel, al zijn er een paar spelers geblesseerd. Volgens De Mil steekt er niemand echt bovenuit bij Hibernian, maar is het een mooie mix van ervaring en jeugdig talent. Dat blijkt ook uit de waardes: er zijn geen uitschieters van tien miljoen, maar iedereen heeft wel letterlijk en figuurlijk zijn waarde.

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