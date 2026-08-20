Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn

Leandro Trossard kwam donderdagavond in actie in de play-offs van de Europa League. Een onvergetelijke avond werd het niet voor onze landgenoot. Trossard raakte geblesseerd, had duidelijk pijn en ging mankend van het veld. Besiktas houdt zijn hart vast.

Trossard gaat neer na een tik van Tolordava

Leandro Trossard mocht van coach Vincenzo Italiano in de basis starten in de thuiswedstrijd tegen Kauno Zalgiris. Onze landgenoot verliet na iets meer dan zeventig minuten spelen het veld. Hij was kort daarvoor aangetikt door verdediger Anton Tolordava.

Het contact liet duidelijk zijn sporen na bij Trossard. De Rode Duivel schreeuwde het uit van de pijn en bleef even liggen. Hij verliet het veld met een enkelblessure en moest daarbij ondersteund worden. Milot Rashica was zijn vervanger.

Oude bekenden schenken Besiktas de zege

Het stond toen al 3-0 in het voordeel van Besiktas. Oh Hyeon-gyu (ex-Genk) had de Turken al in de zesde minuut op voorsprong gebracht. Michael Amir Murillo (ex-Anderlecht) verdubbelde de score in de twaalfde minuut. Orkun Kökçü zorgde net voor het uur voor de 3-0 vanaf de strafschopstip.

Besiktas kan dus op beide oren slapen voor de terugwedstrijd van volgende week in Litouwen. Maar de blessure van Trossard is toch een stevige domper. De winger werd in juli voor 18 miljoen euro weggekocht bij Arsenal en moet dit seizoen een van de sterkhouders worden. Besiktas houdt zijn hart vast en hoopt dat de blessure van Trossard meevalt.

Trossard speelde al drie keer voor Besiktas

De Rode Duivel was aan zijn derde wedstrijd toe in het shirt van Besiktas. Hij was in Europa eerder al in actie gekomen tegen Hradec Kralove. Hij viel in dat duel in en trok de 1-0-zege mee over de streep. Daarna maakte hij tegen Eyüpspor zijn (basis)debuut in de Turkse Süper Lig. Ook die wedstrijd leverde een 1-0-overwinning op voor Besiktas.





Trossard speelde jarenlang voor Arsenal, dat hem in 2023 voor 24 miljoen euro had weggekocht bij Brighton & Hove Albion. Na succesvolle jaren in de Premier League wil hij nu ook Turkije veroveren.