Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Leandro Trossard kwam donderdagavond in actie in de play-offs van de Europa League. Een onvergetelijke avond werd het niet voor onze landgenoot. Trossard raakte geblesseerd, had duidelijk pijn en ging mankend van het veld. Besiktas houdt zijn hart vast.

Trossard gaat neer na een tik van Tolordava

Leandro Trossard mocht van coach Vincenzo Italiano in de basis starten in de thuiswedstrijd tegen Kauno Zalgiris. Onze landgenoot verliet na iets meer dan zeventig minuten spelen het veld. Hij was kort daarvoor aangetikt door verdediger Anton Tolordava.

Het contact liet duidelijk zijn sporen na bij Trossard. De Rode Duivel schreeuwde het uit van de pijn en bleef even liggen. Hij verliet het veld met een enkelblessure en moest daarbij ondersteund worden. Milot Rashica was zijn vervanger.

Oude bekenden schenken Besiktas de zege

Het stond toen al 3-0 in het voordeel van Besiktas. Oh Hyeon-gyu (ex-Genk) had de Turken al in de zesde minuut op voorsprong gebracht. Michael Amir Murillo (ex-Anderlecht) verdubbelde de score in de twaalfde minuut. Orkun Kökçü zorgde net voor het uur voor de 3-0 vanaf de strafschopstip.

Besiktas kan dus op beide oren slapen voor de terugwedstrijd van volgende week in Litouwen. Maar de blessure van Trossard is toch een stevige domper. De winger werd in juli voor 18 miljoen euro weggekocht bij Arsenal en moet dit seizoen een van de sterkhouders worden. Besiktas houdt zijn hart vast en hoopt dat de blessure van Trossard meevalt.

Trossard speelde al drie keer voor Besiktas

De Rode Duivel was aan zijn derde wedstrijd toe in het shirt van Besiktas. Hij was in Europa eerder al in actie gekomen tegen Hradec Kralove. Hij viel in dat duel in en trok de 1-0-zege mee over de streep. Daarna maakte hij tegen Eyüpspor zijn (basis)debuut in de Turkse Süper Lig. Ook die wedstrijd leverde een 1-0-overwinning op voor Besiktas.

Trossard speelde jarenlang voor Arsenal, dat hem in 2023 voor 24 miljoen euro had weggekocht bij Brighton & Hove Albion. Na succesvolle jaren in de Premier League wil hij nu ook Turkije veroveren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Besiktas
FK Kauno Zalgiris
Leandro Trossard

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 3-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 1-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 3-1 Aarhus GF Aarhus GF

Nieuwste reacties

chezpied chezpied over STVV - Omonia Nicosia: 1-0 Joe Joe over Kairat Almaty - Anderlecht: 0-3 TIGERMANIA TIGERMANIA over Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Dog3 Dog3 over Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode Dog3 Dog3 over KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international Sv1978 Sv1978 over 🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement Dog3 Dog3 over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Anderlecht en Schalke 04 naderen deal: 'Uitleenbeurt mét verplichte aankoopoptie van vier miljoen euro' Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent - Hibernian: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved