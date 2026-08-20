'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'

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Club Brugge zou interesse hebben in Alexandre Stanic, speler van Lierse met een verleden bij Sporting Charleroi. Op die manier lijkt er een verrassende deal in de maak. Stanic kan rijpen bij Club NXT en dromen van de A-kern. Er is concurrentie uit Zwitserland.