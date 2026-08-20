'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'
Club Brugge zou interesse hebben in Alexandre Stanic, speler van Lierse met een verleden bij Sporting Charleroi. Op die manier lijkt er een verrassende deal in de maak. Stanic kan rijpen bij Club NXT en dromen van de A-kern. Er is concurrentie uit Zwitserland.
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'
Club Brugge blijft geïnteresseerd in Alexandre Stanic. Journalist Sacha Tavolieri herhaalt de interesse van blauw-zwart in de Belgische aanvaller.
De landskampioen zou gesprekken voeren met Lierse over een definitieve overstap van de spits. Club moet wel afrekenen met concurrentie.
Zo zou ook een club uit de Zwitserse Super League Stanic willen binnenhalen. Het is momenteel niet duidelijk om welke club het precies gaat.
Stanic zou in eerste instantie een aanwinst zijn voor Club NXT. Hij heeft bij Lierse nog een contract tot midden 2029 en moet volgens Transfermarkt momenteel 350.000 euro kosten.
🔵⚫️ Club Brugge now moving for Alexandre Stanic!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 20, 2026
🇧🇪 Blauw-Zwart are in talks with K. Lierse SK regarding a permanent transfer for the Belgian striker. There is concrete interest.
🇨🇭 Club faces competition from a Swiss Super League team whose name has not (yet) been revealed.… pic.twitter.com/z9uHTZAVJ4
Club Brugge zou interesse hebben in Alexandre Stanic, speler van Lierse met een verleden bij Sporting Charleroi. Op die manier lijkt er een verrassende deal in de maak. Stanic kan rijpen bij Club NXT en dromen van de A-kern.
Het kwam een paar weken geleden plots als een bom binnen: Lun Boncina moet vertrekken bij Lierse. De 23-jarige Sloveense spits arriveerde pas eind januari 2026 op het Lisp. Lierse haalde hem transfervrij weg bij het Kroatische NK Vukovar 91.
Toch leek het er niet van te gaan komen voor hem bij Lierse. Ze mikken bij Lierke Plezierke echter meer op de jonge talenten uit eigen land zoals Alexandre Stanic en Kyan Himpe te kiezen. Al zouden ze die eerste nu ook kunnen kwijt gaan spelen.
Club Brugge wil Alexandre Stanic in huis halen
Stanic staat namelijk op de radar van ... Club Brugge. Nadat hij vorig jaar bij de A-kern van Charleroi geen minuten kon maken, lijkt hij nu opnieuw op weg naar de Jupiler Pro League via blauw-zwart. Een opvallende deal zou dat zijn, al kan hij natuurlijk ook nog bij Club NXT worden uitgespeeld.
Pas in de wintermercato trok Lierse Stanic weg bij Charleroi, en die overstap bleek meteen een schot in de roos. In zijn eerste wedstrijd voor de Pallieters – tegen de RSCA Futures – stond hij meteen op het scorebord. Daar bleef het niet bij: Stanic pikte nadien nog drie treffers mee, waaronder een knappe parel tegen de beloften van KAA Gent.
💥 | Quelle frappe d’Alexandre Stanic ! 😮💨🚀 pic.twitter.com/BNM5ilLFOy— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 22, 2026
Club Brugge duwt door voor NXT
Het Nieuwsblad meldt dat Club Brugge stevig aandringt om Stanic binnen te halen als nieuwe spits voor Club NXT, dat in de D1B uitkomt. De gesprekken zouden al ver gevorderd zijn. In Brugge zien ze in Stanic een mogelijke opvolger van Yanis Musuayi, die voor drie miljoen euro naar Levante trok.
Stanic ligt nog drie jaar onder contract bij Lierse, maar bij zijn komst zou er een afkoopclausule zijn bedongen. Dat betekent dat een deal snel kan gaan eens de juiste voorwaarden op tafel liggen. Als Club Brugge effectief doorpakt, kan het dus een kwestie van dagen worden.
Een naam die herinneringen oproept in Brugge
Mocht Stanic effectief bij Club NXT belanden, dan brengt dat in Brugge ook een vleugje nostalgie mee. Blauw-zwart kent de naam immers van Mario Stanic, die in 1995 overkwam van Benfica en twee jaar later voor vier miljoen euro naar Parma vertrok. In Brugge liet hij cijfers achter die blijven hangen: 33 goals in 53 matchen. Nadien maakte hij ook naam bij Chelsea, waar hij nog eens tien keer scoorde.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief