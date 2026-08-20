Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent
Foto: © photonews
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KAA Gent staat voor een cruciaal Europees tweeluik met Hibernian. Coach Rik De Mil beseft dat zijn ploeg vanaf de eerste minuut scherp zal moeten zijn, want de Schotten worden in Gent bijzonder hoog ingeschat.

Europese inzet zorgt voor extra druk

De belangstelling in Oostakker was opvallend groot. Niet alleen Belgische journalisten waren aanwezig op de persconferentie van Rik De Mil, ook vier Schotse verslaggevers reisden af voor de vooruitblik op het duel met Hibernian. Dat onderstreept hoe belangrijk de wedstrijd aan beide kanten wordt ingeschat.

Voor Gent lonkt de League Phase, een doel dat voorafgaand aan het seizoen al nadrukkelijk werd uitgesproken. De Buffalo’s zijn nu nog één tweeluik verwijderd van die ambitie.

“We beseffen allemaal hoe belangrijk dit is”, zei De Mil aan Het Laatste Nieuws. “Voor het seizoen hebben we al gezegd dat we in die League Phase willen belanden. Nu komen we in het laatste gedeelte. Dat zorgt voor een bepaald enthousiasme.”

De Mil ziet Hibernian als zwaarste test

Toch waakt de Gentse coach voor overdreven optimisme. Volgens De Mil is Hibernian zelfs de beste tegenstander die Gent dit seizoen tot dusver tegenover zich kreeg. De Schotten bewezen bovendien dat ze ook buitenshuis gevaarlijk zijn.

Zo won Hibernian onlangs op bezoek bij Rangers. Voor De Mil zegt dat voldoende over het niveau van de komende tegenstander. “Hibernian is een combinatie van LNZ Cherkasy en Göteborg”, analyseerde de coach. Daarmee verwijst hij naar eerdere Europese tegenstanders van Gent. De Schotten combineren volgens hem defensieve organisatie met voetballend vermogen en direct spel.

Niet afwachten in de Planet Group Arena

Gent begint het tweeluik deze keer met een thuiswedstrijd. Dat verandert volgens De Mil de aanpak. In de vorige rondes speelde Gent eerst buitenshuis, waardoor het tweede duel kon worden aangepast aan het resultaat.

Nu ligt dat anders. De Buffalo’s willen meteen initiatief nemen, zonder daarbij in de val te lopen van overdreven aanvallend voetbal. “Het zou geen goed signaal zijn om af te wachten”, benadrukte De Mil. Tegelijk waarschuwt hij dat Gent niet roekeloos te werk mag gaan.

De opdracht is dus duidelijk: Gent moet thuis een resultaat neerzetten waarmee het met vertrouwen naar de return kan trekken. De Mil weet dat zijn ploeg daarvoor op zijn best zal moeten zijn. “Tegelijk weten we dat we in dit tweeluik héél goed zullen moeten zijn”, klonk het nog.

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