Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Anderlecht maakte voor de verre verplaatsing naar Almaty duidelijke keuzes. Niet alleen de spelersgroep werd beperkt tot de noodzakelijke delegatie, ook enkele bestuursleden bleven thuis. De reden? Een uitzonderlijk lange reis en een beperkt aantal plaatsen.

Zevenduizend kilometer richting Kazachstan

Anderlecht streek dinsdag al neer in Almaty, waar het donderdag een cruciaal Europees duel afwerkt. De Brusselaars moesten daarvoor ongeveer 7.000 kilometer overbruggen richting Kazachstan, dat op korte afstand van de Chinese grens ligt.

De club koos bewust voor een rechtstreekse chartervlucht. Het vliegtuig had geen overvloed aan plaatsen, maar bood wel extra comfort. De stoelen konden ver naar achteren worden gekanteld, zodat de spelers onderweg zoveel mogelijk konden rusten.

Ook aan het fysieke herstel werd gedacht. Lukas Ambros en zijn ploegmaats konden tijdens de vlucht recoveryboots gebruiken om de spieren te ontspannen en de gevolgen van de lange reis te beperken.

“We zijn zo bevoorrecht”, zei coach Vitor Bruno volgens Het Nieuwsblad. “De performance-cel deed alles om de impact van deze reis te beperken.”

Bestuur moest plaatsmaken

Door het beperkte aantal zitplaatsen werd ook binnen de bestuursdelegatie gesnoeid. Het vliegtuig bood plaats aan ongeveer zestig passagiers, waardoor Anderlecht keuzes moest maken.



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Opvallend: eigenaar Marc Coucke bleef thuis. Ook voorzitter Michael Verschueren maakte de verre trip niet mee. CEO Kenneth Bornauw reisde evenmin mee met de spelersgroep en komt pas vandaag aan in Almaty. Sportief directeur Antoine Sibierski was wel aan boord en maakte deel uit van de beperkte delegatie.

Het onderstreept hoe uitzonderlijk de verplaatsing is. Voor een Europese wedstrijd is het niet ongewoon dat bestuursleden aanwezig zijn, maar de enorme afstand en praktische beperkingen maakten deze keer een kleinere entourage noodzakelijk.

Achttien supporters trotseren de afstand

Anderlecht hoeft het in Kazachstan bovendien niet volledig zonder steun te doen. Achttien supporters hebben eveneens de lange reis ondernomen en zullen donderdag in Almaty aanwezig zijn.

Trainer Vitor Bruno heeft duidelijk respect voor de fans die duizenden kilometers overbruggen om hun ploeg te volgen. “Dat zijn moedige mensen”, reageerde de Portugese coach. “Een beetje gek, maar volhardend. Wij moeten even moedig voetballen als die mensen.”