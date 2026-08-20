Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 6 reacties
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht maakte voor de verre verplaatsing naar Almaty duidelijke keuzes. Niet alleen de spelersgroep werd beperkt tot de noodzakelijke delegatie, ook enkele bestuursleden bleven thuis. De reden? Een uitzonderlijk lange reis en een beperkt aantal plaatsen.

Zevenduizend kilometer richting Kazachstan

Anderlecht streek dinsdag al neer in Almaty, waar het donderdag een cruciaal Europees duel afwerkt. De Brusselaars moesten daarvoor ongeveer 7.000 kilometer overbruggen richting Kazachstan, dat op korte afstand van de Chinese grens ligt.

De club koos bewust voor een rechtstreekse chartervlucht. Het vliegtuig had geen overvloed aan plaatsen, maar bood wel extra comfort. De stoelen konden ver naar achteren worden gekanteld, zodat de spelers onderweg zoveel mogelijk konden rusten.

Ook aan het fysieke herstel werd gedacht. Lukas Ambros en zijn ploegmaats konden tijdens de vlucht recoveryboots gebruiken om de spieren te ontspannen en de gevolgen van de lange reis te beperken.

“We zijn zo bevoorrecht”, zei coach Vitor Bruno volgens Het Nieuwsblad. “De performance-cel deed alles om de impact van deze reis te beperken.”

Bestuur moest plaatsmaken

Door het beperkte aantal zitplaatsen werd ook binnen de bestuursdelegatie gesnoeid. Het vliegtuig bood plaats aan ongeveer zestig passagiers, waardoor Anderlecht keuzes moest maken.

Lees ook... 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

Opvallend: eigenaar Marc Coucke bleef thuis. Ook voorzitter Michael Verschueren maakte de verre trip niet mee. CEO Kenneth Bornauw reisde evenmin mee met de spelersgroep en komt pas vandaag aan in Almaty. Sportief directeur Antoine Sibierski was wel aan boord en maakte deel uit van de beperkte delegatie.

Het onderstreept hoe uitzonderlijk de verplaatsing is. Voor een Europese wedstrijd is het niet ongewoon dat bestuursleden aanwezig zijn, maar de enorme afstand en praktische beperkingen maakten deze keer een kleinere entourage noodzakelijk.

Achttien supporters trotseren de afstand

Anderlecht hoeft het in Kazachstan bovendien niet volledig zonder steun te doen. Achttien supporters hebben eveneens de lange reis ondernomen en zullen donderdag in Almaty aanwezig zijn.

Trainer Vitor Bruno heeft duidelijk respect voor de fans die duizenden kilometers overbruggen om hun ploeg te volgen. “Dat zijn moedige mensen”, reageerde de Portugese coach. “Een beetje gek, maar volhardend. Wij moeten even moedig voetballen als die mensen.”

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Kairat Almaty - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Kairat Almaty
Marc Coucke

Meer nieuws

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

07:30
10
Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

14:00
Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

13:30
1
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

11:54
Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

13:00
Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

12:30
1
‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

12:00
2
Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven Analyse

Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

11:40
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

10:45
Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

10:30
Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
17
STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

08:20
1
Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

08:40
Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

20:30
'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

21:14
1
Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

08:04
'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

07:00
Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

23:30
Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

22:30
1
'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

23:00
23
Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

21:00
8
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

22:40
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

22:37
4
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

22:15
Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

21:45
2
Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen? Analyse

Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?

21:40
2
LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

21:15
'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

20:50
Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

18/08
33
'Anderlecht met grove borstel door de kern: 4 spelers weg'

'Anderlecht met grove borstel door de kern: 4 spelers weg'

19/08
25
JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

19:50
2
Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

19:20
4
Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

19:15
Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

18:30
41
"Mourinho-streken": coach RSC Anderlecht stevig aangepakt

"Mourinho-streken": coach RSC Anderlecht stevig aangepakt

14:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 17:00 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 18:00 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 18:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 19:00 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 19:00 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 19:00 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 19:00 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 20:00 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 20:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 20:00 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 21:00 Aarhus GF Aarhus GF

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!” Green kill Green kill over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi' Vital Verheyen Vital Verheyen over Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze Dog3 Dog3 over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Vital Verheyen Vital Verheyen over Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge Don Bozhinov Don Bozhinov over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty JaKu JaKu over Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet FCBalto FCBalto over Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved