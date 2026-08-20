KAA Gent houdt het hart vast: sterkhouder valt opnieuw uit, De Mil spreekt

KAA Gent staat op negentig minuten van de League Phase in de Conference League. Maar na de 0-0 in eigen huis zal het in Schotland wel nog vol aan de bak moeten tegen Hibernian. En er zijn nog wel wat zaken die voor paniek in de tent kunnen zorgen.

Als het volgende week donderdag op strafschoppen zou aankomen in Edinburgh tegen Hibernian, dan zal er wel het nodige vertrouwen zijn. Davy Roef pakte tegen Hibernian een zoveelste elfmeter uit zijn carrière: veelzeggend.

Hij voorkwam zo de eerste seizoensnederlaag voor De Buffalo's. Die moesten in het slot van de wedstrijd verder zonder Christian Burgess. De sterkhouder die transfervrij overkwam van Union SG raakte andermaal licht geblesseerd.

Raakt Christian Burgess fit voor de terugwedstrijd tegen Hibernian?

Ook eerder dit seizoen moest hij al eens naar de kant met een kleine blessure aan het bovenbeen, nu kreeg hij daar opnieuw een tik en dus is het bang afwachten of de krijger er tegen volgende week opnieuw zal staan in Edinburgh.

Grootste voordeel is dat de spelers van KAA Gent een week voorbereiding hebben op die match en dit weekend niet moeten spelen tegen OH Leuven, want die wedstrijd is uitgesteld. "Christian Burgess heeft opnieuw een tik gekregen en moest eraf."

Rik De Mil blijft de moed erin houden

"We gaan zien of we hem tegen volgende week fit kunnen krijgen. We hebben gelukkig een week de tijd", wilde Rik De Mil nog geen paniekvoetbal spelen. De komende dagen zal de situatie van de centrale verdediger verder opgevolgd worden.



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Met Goore is er ook vooraan nog steeds een creatieve speler niet bij. Hij werd node gemist tegen HIbernian en de vraag is nog of hij er volgende week al bij kan zijn. Rik De Mil zag zijn spelers verschillende kansen krijgen, maar beseft dat het er nog meer moeten worden.