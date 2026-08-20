KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international
Foto: © photonews
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Het is KV Mechelen menens. Ze zouden zich centraal achterin graag nog flink gaan versterken en daarbij zouden zelfs meerdere namen uiteindelijk in huis kunnen worden gehaald. Eentje is al dichtbij, maar een tweede wordt ook nog genoemd.

KV Mechelen wil na het uitvallen van Leo Hjelde snel een nieuwe linksvoetige centrale verdediger aantrekken. Daarbij kijken ze uit naar verschillende profielen, zoals onder meer Mike Eerdhuijzen, een 26-jarige Nederlander die momenteel bij FC Utrecht speelt.

Eerdhuijzen ligt bij FC Utrecht nog vast tot de zomer van 2029. Zijn geschatte marktwaarde ligt op 1,3 miljoen euro volgens Transfermarkt. En dus zal Malinwa toch in de buidel moeten tasten als ze de speler in huis willen halen.

KV Mechelen maakt werk van zijn verdediging

Maar naast een linksvoetige verdediger willen ze ook een rechtsvoetige verdediger in huis halen om de defensie extra te stofferen. Daartoe werden de voorbije weken al meerdere namen genoemd. Zo was er vorige week nog sprake van Villads Nielsen van Bodo/Glimt als mogelijke nieuwe aanwinst.

Dat lijkt echter voorlopig moeilijk te liggen en dus wordt het geweer opnieuw van schouder veranderd, ook al is er met Luc Marijnissen nog al een verdediger in huis gehaald. En nu is er ook interesse in Alaa Ghram, zo blijkt.

KV Mechelen aast op Alaa Ghram van Shakhtar Donetsk

Die 25-jarige Tunesische international heeft volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van anderhalf miljoen euro. Sinds juli 2024 speelt hij bij Shakhtar Donetsk, waar hij nog onder zeil ligt tot juni 2029. Toch lijkt er deze zomer iets mogelijk.

Het team uit Oekraïne lijkt de speler eventueel wel te willen uitlegen deze zomer aan geïnteresseerde clubs. DIt seizoen maakte hij in drie wedstrijden nog maar 90 speelminuten, vorig seizoen verzamelde hij over alle competities heen 1162 speelminuten in 17 wedstrijden.

Alaa Ghram
© photonews

Op 25-jarige leeftijd wil Alaa Ghram alvast de volgende stap in zijn carrière zetten. Daarbij lijkt meer spelen een van de prioriteiten met oog op het vervolg van zijn carrière. En dus zou een huurbeurt richting bijvoorbeeld Mechelen interessant kunnen zijn.

Ook vanuit Portugal zijn er geïnteresseerden die hem in huis willen halen. Afrikaanse bronnen spreken daarbij van onder meer Santa Clara. Shakhtar, dat in de zomer van 2024 ongeveer 2 miljoen euro investeerde om de verdediger van CS Sfaxien over te nemen, heeft veel vertrouwen in zijn potentieel en wil niet per se definitief afscheid van hem nemen. Dan kan een huurbeurt een win-winsituatie worden.

KV Mechelen lijkt de meest concrete optie voor Alaa Ghram van Shakhtar Donetsk

Mechelen begon zijn seizoen met een 2-0 nederlaag bij KAA Gent en een 3-3 gelijkspel tegen Standard. Wat extra defensieve stabiliteit lijkt op die manier volgens de statistieken alvast geen overbodige luxe te gaan zijn.

Kan Ghram daarvoor zorgen? In Oekraïne wordt hij geroemd voor zijn werklust en zijn duelkracht. Daarmee kan hij ook zeker in het radarwerk van Fred Vanderbiest worden ingepast. Met een goede aanval kan je matchen winnen, maar met een goede verdediging kan je kampioenschappen winnen. Ghram kan een leuk puzzelstuk worden dit seizoen.

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