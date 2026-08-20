'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'
Foto: © photonews
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Neemt KV Mechelen afscheid van Moncef Zekri? De 17-jarige Marokkaan zat tegen Standard niet in de selectie. Dat heeft te maken met een mogelijke transfer naar Portugal. Die overstap komt steeds dichterbij.

Lorenz Lomme

'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

Journalist Sacha Tavolieri meldde eerder al dat Zekri op weg is naar de Portugese topclub Sporting CP. De hoofdstedelingen zouden 3,5 miljoen euro plus bonussen willen neertellen.

Tavolieri komt nu met meer details over het dossier. Na een onderhoud met de voorzitter van Sporting en de sportief directeur van de club zou Zekri akkoord gaan met een contract voor vier seizoenen. 

De speler zou de komende dagen naar Portugal afreizen om zijn transfer af te ronden. KV Mechelen mag dus steeds meer dromen van enkele extra miljoenen op de bankrekening.

KV Mechelen gaat zondag tegen Standard op zoek naar zijn eerste driepunter van het seizoen. Dat zal het doen zonder Moncef Zekri. De 17-jarige Marokkaan zit niet in de selectie. Een teken aan de transferwand?

Zekri niet in de selectie tegen Standard

Zekri stond vorige week in de basis bij KAA Gent (2-0-verlies). In de selectie voor de wedstrijd tegen Standard is er echter geen spoor van de jongeling. Van een blessure lijkt geen sprake. Mogelijk heeft zijn afwezigheid te maken met een nakende transfer.

Een transfer naar Portugal?

Nieuws van Sacha Tavolieri lijkt dat te bevestigen. Volgens de journalist is Zekri op weg naar de Portugese topclub Sporting CP. De hoofdstedelingen zouden doorduwen voor zijn komst en zijn daarbij bereid om miljoenen op tafel te leggen.

Sporting zou, om precies te zijn, 3,5 miljoen euro willen neertellen. Daarbovenop zouden nog bonussen komen. KV Mechelen lijkt dus uit te mogen kijken naar een zeer mooi bedrag voor zijn jeugdproduct. Er zou ondertussen ook al een akkoord zijn tussen beide clubs.

De deal is nog niet rond

Sporting lijkt dus over goede papieren te beschikken om Zekri binnen te halen. Tavolieri benadrukt wel dat de deal nog niet rond is en dat de strijd om Zekri dus nog niet beslecht is. De onderhandelingen tussen beide clubs zouden wel in een vergevorderd stadium zitten.

Niet naar Ajax, wel naar Sporting?

Zekri kan op erg jonge leeftijd een mooie stap zetten in zijn carrière. De linksachter brak vorig jaar door Achter de Kazerne en zit intussen op 21 optredens voor de hoofdmacht. Hij presteerde sterk in onder meer de beslissende wedstrijd tegen Anderlecht in de strijd om de Champions' Play-offs. Na een uur moest hij in die wedstrijd echter naar de kant met een blessure aan de laterale band van de enkel.

Hij raakte fit voor het nieuwe seizoen en speelde negentig minuten tegen KAA Gent. Na één wedstrijd lijkt hij nu op weg naar Sporting, nadat hij in de zomer van 2025 naar verluidt naar Ajax kon. Het is nu wachten op de officiële bevestiging.

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