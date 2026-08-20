'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

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Neemt KV Mechelen afscheid van Moncef Zekri? De 17-jarige Marokkaan zat tegen Standard niet in de selectie. Dat heeft te maken met een mogelijke transfer naar Portugal. Die overstap komt steeds dichterbij.