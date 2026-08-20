Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”
Foto: © photonews
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Kyriani Sabbe kijkt met een glimlach terug op een opvallend duel met KAA Gent. De Club Brugge-verdediger kreeg het tijdens een eerdere Slag om Vlaanderen aan de stok met een Gentse tegenstander en liet zich niet zomaar intimideren.

Extra pigment in de Slag om Vlaanderen

Club Brugge krijgt de komende weken meteen twee affiches met extra lading voorgeschoteld. Eerst staat de stadsderby tegen Cercle Brugge op het programma, daarna volgt de Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent.

Voor Kyriani Sabbe zijn dat precies de wedstrijden waarvoor hij voetballer is geworden. In een gesprek met Het Nieuwsblad vertelt de Club-speler dat dergelijke duels volgens hem altijd iets extra hebben. Zeker wanneer er op het veld ook wat verbale strijd ontstaat. “Dat zijn toch matchen met extra pigment. Zeker”, zegt Sabbe. En hij heeft meteen een bijzonder voorbeeld in gedachten.

Trashtalk à la NBA

Tijdens een eerdere confrontatie in Gent kwam Sabbe tegenover Archie Brown te staan. De verdediger van Club Brugge herinnert zich vooral de manier waarop de Gentse speler hem probeerde uit te dagen. “Hij begon zoals in de NBA een beetje te trashtalken dat ik hem niet kon guarden of zoiets”, vertelt Sabbe aan de krant.

Brown wist hem op een bepaald moment ook voorbij te gaan, maar volgens Sabbe werd hij vervolgens door een ploegmaat aangetikt. De Gentse speler gebruikte dat moment opnieuw om de Club-verdediger te plagen. “Toen zei hij dat ik het niet alleen kon”, blikt Sabbe terug.

De wedstrijd kreeg daardoor een extra persoonlijk tintje, al benadrukt de Bruggeling dat het allemaal binnen de grenzen van het sportieve bleef.

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Sabbe krijgt laatste woord

Niet veel later kreeg Sabbe zijn revanche. Hij ging stevig in duel en wist de bal te raken, al nam hij daarbij ook Brown mee. Het leverde opnieuw een moment van verbale strijd op.

Toen Brown uiteindelijk naar de kant werd gehaald, kon Sabbe het niet laten om nog één keer te reageren. “Go sit on the bench, my friend and see you later”, zei hij volgens zijn eigen relaas.

Binnen de perken blijven

Voor Sabbe hoeft trash talk helemaal geen probleem te zijn. Integendeel: dergelijke momenten geven topwedstrijden volgens hem net wat extra karakter. “Dat is allemaal heel onschuldig. Hoort er ook wat bij, vind ik. Zolang het binnen de perken blijft”, aldus de Club-speler.

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