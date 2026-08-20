Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk
Jerry Afriyie maakt de overstap van het Saoedische Al-Qadsiah naar KRC Genk. De 19-jarige Ghanese aanvaller tekent een contract voor vijf jaar bij de Limburgse club. Voor RAAL La Louvière is de transfer bovendien financieel interessant.
Slimme clausule werpt vruchten af
La Louvière had de aanvaller vorig seizoen op huurbasis in de rangen, zonder aankoopoptie. Toch liet de club een clausule opnemen waardoor het bij een latere transfer een percentage zou ontvangen. Volgens La Capitale ligt dat tussen vijf en tien procent, vermoedelijk aan de bovenkant van die vork. Afriyie kwam in La Louvière 34 keer in actie en was goed voor vijf doelpunten en twee assists.
Bijna 500.000 euro voor RAAL
Genk betaalt naar verluidt vijf miljoen euro voor de jonge aanvaller. Daardoor mag La Louvière rekenen op een bedrag dat dicht bij 500.000 euro ligt, zo meldt de Waalse krant. Dat is een flinke meevaller voor de club, die zijn budget dit seizoen weliswaar wilde verdubbelen, maar vertrekt van amper 3,5 miljoen euro. De transfer van Afriyie betekent daardoor een belangrijke financiële injectie.
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STVV profiteert opnieuw van toptransfer Zion Suzuki
De transfer van ex-STVV’er Zion Suzuki naar Aston Villa is officieel afgerond. De 23-jarige Japanse doelman verhuist van Parma naar de Premier League voor maximaal 35 miljoen euro. Aston Villa betaalt 30 miljoen euro vast, aangevuld met 5 miljoen aan mogelijke bonussen. Suzuki, die 29 keer uitkwam voor Japan, stond eerder zelfs op de radar van PSG.
Minstens 3 miljoen euro voor STVV
Voor STVV is de lucratieve transfer uitstekend nieuws. De Truiense club bedong bij de eerdere transfer van Suzuki een doorverkooppercentage van 10 procent op de vaste transfersom, zo meldt Het Belang van Limburg. Daardoor ontvangt STVV sowieso 3 miljoen euro. Als bepaalde bonussen worden geactiveerd, kan dat bedrag nog verder oplopen. De transfer levert de club opnieuw een stevige financiële meevaller op.
Totaalbedrag gaat boven 10 miljoen
STVV heeft door eerdere transfers van Suzuki al een aanzienlijk bedrag ontvangen. Met de nieuwe inkomsten uit zijn overgang naar Aston Villa komt de totale opbrengst voor de Truienaars inmiddels boven de grens van 10 miljoen euro uit.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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