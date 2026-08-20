Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro
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Na de pijnlijke 3-0-nederlaag bij Virton krijgt Lierse meteen een nieuwe test. Pieter De Schrijver kent Patro Eisden bovendien bijzonder goed. De rechtsachter speelde er vorig seizoen nog en wil zaterdag vooral eerherstel.

Geen tijd om te blijven treuren

De nederlaag in Virton heeft bij Lierse een stevige kater veroorzaakt. Geel-zwart begon de competitie met een pijnlijke 3-0 en moet zaterdagavond meteen reageren tegen Patro Eisden. Voor de Pallieters is het bovendien de eerste thuismatch van het seizoen, waardoor de verwachtingen bij de supporters hoog liggen.

Pieter De Schrijver beseft dat Lierse iets heeft recht te zetten. “Wat er in Virton is gebeurd, mag geen excuus zijn”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “We hadden daar de drie punten moeten pakken. We moeten leren uit onze fouten en ons richten op de volgende.”

Een pijnlijke terugreis

De 25-jarige verdediger kijkt niet weg van de teleurstelling. Volgens hem liet Lierse in Virton vooral na om de eigen mogelijkheden te benutten. De ploeg kreeg kansen, maar maakte het zichzelf moeilijk.

“Je komt daar aan, zit in die kleedkamer en alles voelt wat minder aangenaam, weet je. Maar dat mag geen uitvlucht zijn. We hebben in onze eigen voet geschoten”, aldus De Schrijver.

Vooral de terugreis bleef hangen. Toch wil hij dat de spelersgroep de nederlaag snel achter zich laat. Zaterdag wacht immers een tegenstander die op papier opnieuw voor problemen kan zorgen.

De Schrijver kent Patro als geen ander

Dat De Schrijver extra belangstelling heeft voor de opponent, is logisch. Hij speelde vorig seizoen een halfjaar voor Patro Eisden, voordat hij tijdens de wintermercato terugkeerde naar het Lisp.

De rechtsachter zag Patro ook dit seizoen al aan het werk. Volgens hem is er qua speelwijze weinig veranderd, ondanks de vele personele wijzigingen. “Hun speelstijl is nog altijd dezelfde: een laag blok en uitpakken met lange ballen. Patro is nog steeds Patro. Het spel maken is niet hun ding”, analyseert De Schrijver.

Lierse moet kwaliteit tonen

De verdediger ziet bovendien dat de nieuwe trainer duidelijke ideeën heeft. Lierse wil verzorgd voetballen, ruimtes beter benutten en tegelijk de strijd aangaan voor iedere bal.

De kwaliteit is volgens De Schrijver aanwezig, maar moet tijdens de competitie nog duidelijker naar boven komen. Tegen Patro krijgt Lierse meteen een nieuwe kans. “We zijn wat verschuldigd aan onszelf en aan onze supporters”, klinkt het strijdvaardig.

Van extra druk wil De Schrijver echter niet spreken. “Er is altijd een bepaalde druk. Lierse wil zo hoog mogelijk spelen, dat is het uitgangspunt. En daar gaan we alles aan doen.”

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