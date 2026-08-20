LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen
Foto: © photonews
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 3 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Aernout Van Lindt

Beale kent zijn straf na beledigingen

Het Bondsparket vroeg na de wedstrijd voor een incident tussen D'Hondt en coach Beale liefst drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, plus een boete van 2.500 euro. Volgens het verslag wees Beale met zijn vinger naar de scheidsrechter en gebruikte hij twee keer een zware belediging.

Nu is beslist om die schorsing te herleiden tot één speeldag effectief. Zulte Waregem nam akte van die beslissing en gaat daar niet verder tegen in beroep. Ze kwamen en passant wel met een stevig standpunt over de zaak, waar we ook heel wat analysewerk op konden loslaten.

Aernout Van Lindt

Standard komt met mooi engagement

De Prix Ardent slaan een nieuw hoofdstuk open. Na bijna tien jaar maatschappelijke inzet voor kwetsbare doelgroepen krijgt het initiatief een vernieuwde invulling, met sport als centrale hefboom. Dat maakte Standard Luik deze week bekend in een persbericht. De naam Prix Ardent blijft behouden, net als de sociale ambitie. De nieuwe baseline vat de richting van het project samen: « Ensemble. Plus loin. » Ofwel: samen verder gaan.

Sportclubs en atleten als brug naar sociale projecten

Ardent Group, de drijvende kracht achter de Prix Ardent, wil sport, het verenigingsleven en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen. Het doel is om via concrete projecten mensen samen te brengen en maatschappelijke thema’s zichtbaarder te maken.

Standard Luik wijst daarbij op de verbindende kracht van clubs en topsporters. Sportieve prestaties blijven uiteraard een deel van het verhaal, maar de actie moet verder reiken dan het veld, de piste of de zaal. Engagement, solidariteit en jezelf overstijgen vormen de basis van deze aanpak.

De initiatieven worden niet volgens een vast stramien uitgerold. Prix Ardent wil samen met de betrokken partners projecten op maat uitwerken, rekening houdend met hun dagelijkse werking, teams en de doelen die zij willen ondersteunen. Ook de sporters zelf krijgen daarin een actieve rol.

Standard Engagé wordt partner van Prix Ardent

In die vernieuwde aanpak reserveert Prix Ardent middelen voor sociale en sportieve initiatieven die samen met partners worden ontwikkeld. Standard Luik sluit zich via Standard Engagé aan bij het project.

Doorheen het seizoen zullen verschillende teams van de Luikse club betrokken worden bij acties. Op het programma staan onder meer ontmoetingen met topsporters, activiteiten rond handicap en aangepast sporten, uitdagingen waarbij persoonlijke grenzen worden verlegd en deelname aan initiatieven met een sociale doelstelling.

De bedoeling is dat spelers en speelsters kennismaken met andere leefwerelden en inspirerende verhalen. Zo wil Standard de waarden van sport ook buiten de wedstrijdcontext inzetten voor een collectief engagement.

Meer dan wat er gebeurt tussen de lijnen

Volgens Standard Luik stopt prestatie niet bij het laatste fluitsignaal. De club ziet sport als een middel om mensen met elkaar in contact te brengen, perspectieven te veranderen en mensen in beweging te krijgen.

Aernout Van Lindt

Euvrard spreekt over nieuwkomer Standard

Coach Vincent Euvrard is tevreden over de eerste weken van zijn zomeraanwinst. Vooral het loopvermogen en de technische kwaliteiten van Touzghar vallen op. "Hij is de speler die we wilden aantrekken en hij toont waarom we hem gehaald hebben. Zijn volume zal nog toenemen naarmate hij meer minuten maakt", aldus Euvrard op zijn persconferentie tegen Voetbalkrant.com en Walfoot.be.

Het tempo opvoeren is het devies voor Standard

"Zijn voorbereiding werd onderbroken door zijn transfer. Hij heeft vijf of zes dagen niet kunnen trainen. Daarna kreeg hij ook nog een virus, waardoor hij opnieuw wat achteruitging. Toch was ik al erg tevreden over zijn zestig minuten in Mechelen. Hij toonde daar zijn loopvermogen, maar ook technische kwaliteit."

De trainer ziet in Touzghar en Trouillet twee middenvelders die het ritme van een wedstrijd kunnen bepalen. "Ze kunnen het tempo opvoeren of net vertragen, afhankelijk van wat we nodig hebben. Dat past bij een ploeg die balbezit wil nastreven."

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem klaar voor zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen

Zulte Waregem is goed aan het seizoen begonnen met een 4 op 6 tegen KRC Genk en Union SG. En dus willen ze op dat elan doorgaan tegen SK Beveren, de promovendus die ook goed aan het seizoen is begonnen en wist te stunten tegen RSC Anderlecht.

Op de sociale kanalen heeft Zulte Waregem voorbeschouwd op de wedstrijd tegen Beveren. In 21 van de 30 eerdere duels - waarvan Zulte Waregem er zeventien won - werd minstens drie keer gescoord. De kans dat we dus ook dit weekend spektakel te zien zullen krijgen is realistisch te noemen.

Aernout Van Lindt

Nieuwkomer Standard stelt zich voor

Twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière op de derde speeldag in de Jupiler Pro League heeft Rayan Touzghar voor het eerst de pers te woord gestaan sinds zijn transfer naar Standard. De 25-jarige middenvelder kwam op 17 juli voor ongeveer één miljoen euro over van Pau en voelt zich intussen al goed in zijn nieuwe omgeving.

"Ik ben heel blij dat ik hier ben en ben bijzonder goed ontvangen. Ik voelde het vertrouwen van de club, en dat doet deugd. Het is nu aan mij om dat vertrouwen terug te betalen", vertelde Touzghar aan Voetbalkrant.com en Walfoot.be.

Wilmots en Euvrard overtuigden Touzghar van Standard-project

"Marc Wilmots heeft me overtuigd, net als de coach. Ik voelde dat dit een heel interessant project en een mooie uitdaging voor mij was. Spelen in eerste klasse, in een competitie met aanzien, en een ander land ontdekken: dat sprak me allemaal aan."

"Ik klim nu al vijf jaar van reeks naar reeks en ben blij dat ik die lijn kan doortrekken. Ik ben hier nog maar twee wedstrijden, dus ik kan nog niet alles beoordelen, maar de Belgische eerste klasse ligt uiteraard hoger dan de Ligue 2. Vooral qua duelkracht en intensiteit is het een hoog niveau. Je moet je daaraan aanpassen, maar de hele groep werkt daar hard voor."

"Ik ben polyvalent, maar deze positie als nummer acht ligt mij het best. Ik val graag aan en verdedig ook graag, maar ik geef vooral graag alles voor de ploeg. Ik moet kunnen lopen, en als verbindingsmiddenvelder komt dat goed tot zijn recht. Door wedstrijden na elkaar te spelen, wil ik mijn kwaliteiten tonen."

 

De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 3 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Speeldag 3 wordt een gebroken speeldag, zoals dat heet. Zes wedstrijden worden dit weekend gespeeld, de drie andere worden maar gespeeld op 2 en 3 september. Dat is om STVV, Anderlecht en KAA Gent de komende weken alle kansen te geven om zich Europees te plaatsen.

Voor Anderlecht en KAA Gent zijn er al een paar voorrondes (met vrucht) voorbij, voor STVV begint het Europese avontuur nu pas. En dan is het mooi dat ze dit weekend niet aan de bak moeten tegen Union SG en alles op Europa kunnen zetten.

STVV wil zich laten zien in Europa en speelt niet op speeldag 3

STVV begint in de laatste voorronde van de Europa League aan z’n Europees avontuur tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Als ze zouden verliezen, dan is er nog het opvangnet in de vorm van de League Phase in de Conference League.


“De trainingen zijn echt goed, iedereen is gefocust. Dat is positief”, aldus coach De Meyer op zijn persconferentie volgens Het Laatste Nieuws. "Iedereen wil naar de Europa League, we spelen om te winnen", is de mening zeer duidelijk.

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Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
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