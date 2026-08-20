‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’
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Lommel SK roert zich op de transfermarkt. Voorzitter Harm van Veldhoven kondigde nog minstens twee versterkingen aan en lijkt meteen werk te maken van die plannen. Ajax-aanvaller Don-Angelo Konadu is onderweg naar Limburg.

Ajax levert nieuwe versterking

Lommel zoekt nog gericht naar spelers die onmiddellijk een meerwaarde kunnen betekenen voor de eerste ploeg. Volgens voorzitter Harm van Veldhoven heeft de club nog minstens twee transfers op het programma staan. Vooral een spits en een linksback staan hoog op het verlanglijstje.

Voor de aanval lijkt Lommel inmiddels beet te hebben. De 20-jarige Don-Angelo Konadu maakt zo goed als zeker de overstap van Ajax naar de Limburgse club. Hij werd afgelopen weekend in de tribune gespot. Daarmee haalt Lommel een jonge aanvaller binnen die de voorbije jaren deel uitmaakte van de Nederlandse topclub.

Konadu heeft de Nederlandse én Ghanese nationaliteit en koos voor zijn internationale carrière voor Nederland. Hij kwam inmiddels drie keer uit voor Nederland U21.

Contract tot 2028 bij Ajax

Konadu sloot zich in september 2025 aan bij Ajax en tekende er een contract dat loopt tot juni 2028. Zijn verblijf in Amsterdam wordt daardoor relatief kort als hij nu effectief naar Lommel verhuist. Het zou gaan om een uitleenbeurt.

De aanvaller geldt als een speler met ontwikkelingspotentieel. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige geschatte marktwaarde ongeveer 800.000 euro.

Voor Lommel is vooral belangrijk dat Konadu de vacature in de spits kan invullen. De club wil niet zomaar extra spelers aantrekken, maar zoekt volgens Van Veldhoven specifiek naar voetballers die meteen inzetbaar zijn.

Ook Gooijer komt naar Lommel

Konadu is bovendien niet de enige Ajax-speler die richting Lommel trekt. Ook verdediger Tristan Gooijer maakt naar verluidt de overstap naar Limburg. Daarmee haalt Lommel opnieuw een speler binnen met ervaring op het hoogste Nederlandse niveau.

De komst van beide Ajacieden past in de strategie om de selectie gericht te versterken. De club wil daarbij niet alleen naar ervaring kijken, maar ook naar spelers die nog kunnen doorgroeien.

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