STVV-coach Frédéric De Meyer is duidelijk na opvallende Europese avond

STVV trok donderdagavond aan het langste eind tegen Omonia Nicosia, maar makkelijk ging dat allerminst. Frédéric De Meyer zag zijn ploeg lang zoeken naar openingen, tot enkele wissels voor meer energie zorgden en Taniguchi diep in blessuretijd alsnog toesloeg.

STVV heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia in de play-offs van de Europa League. Lange tijd stevenden we af op een rustig 0-0-gelijkspel, maar Shogo Taniguchi kon in de allerlaatste minuut nog scoren.

"Het was een gesloten wedstrijd, zeker de eerste helft", analyseerde trainer Frédéric De Meyer na afloop. "Ze kwamen heel compact in een laag blok spelen en lieten ons weinig ruimte. Beide ploegen hadden een paar kleine mogelijkheden voor de rust."

"Na de pauze kwam er meer tempo in de match", gaat hij verder. "We vonden meer ruimtes. Na een uur hebben we de wedstrijd uiteindelijk gewoon helemaal in handen kunnen nemen."

Wissels maakten het verschil

En dat had alles te maken met enkele wissels die De Meyer doorvoerde. Vooral Arbnor Muja viel op met zijn invalbeurt. "We waren dominant en durfden hoger te spelen. Er was niet genoeg kwaliteit in de afwerking, maar de energie die de invallers brachten was wel enorm."

Het was wachten tot minuut 94. Pas toen kon kapitein Taniguchi het verschil maken. "We verdienden dat late doelpunt wel gewoon. Bovendien is het fantastisch dat Taniguchi scoort in zijn eerste match. Je ziet hoe belangrijk hij is voor onze ploeg. Dat is positief voor de rest van het seizoen."



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Volgende week volgt de terugwedstrijd. STVV hoeft zich dit weekend geen zorgen te maken om de JPL, dus kunnen alle ogen al richting de return. "Nu zijn we halfweg. Volgende week moeten we daar in moeiljke omstandigheden de klus klaren. We hebben één week om ons goed voor te bereiden. Het is goed dat we met een kleine bonus naar ginder trekken", besluit De Meyer.