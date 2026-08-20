Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"

Cercle Brugge kijkt komende zondag Club Brugge in de ogen. Groen-zwart deelde op de vorige speeldag de punten met STVV. Krys Kouassi (19) speelde een sleutelrol in dat duel. De jonge Fransman vindt dat hij op de goede weg is.

Kouassi speelde vorig seizoen twaalf keer in de JPL

Kouassi mocht invallen tegen STVV. In de extra tijd zette hij zich door op links om de bal daarna voor te zetten. Via de voet van STVV-speler Loïc Mbe Soh viel de bal over de bezoekende doelman: 3-3. Opnieuw een laat punt voor Cercle.

Kouassi maakte in de zomer van 2025 de overstap van de jeugd van Amiens. Vorig seizoen kwam hij door het nodige blessureleed slechts sporadisch in het stuk voor. Hij klokte uiteindelijk af op twaalf duels in de Jupiler Pro League, waarvan hij geen enkele keer als basisspeler startte.

Kouassi spreekt van een moeilijke aanpassing

"Het was een moeilijk aanpassingsjaar", windt Kouassi er bij Het Laatste Nieuws geen doekjes om. "Maar tijdens de aanloop nu liep het lekker. Dat ik kon scoren in de oefenmatchen tegen Lommel en PEC Zwolle gaf ook vertrouwen. Het oogletsel dat me in de lente afremde, behoort gelukkig ook tot het verleden."

Kouassi kreeg in februari op training een bal op zijn linkeroog. Hij moest onder het mes en stond even aan de kant. Hij mocht intussen nog steeds niet in de basis starten bij Cercle, maar hij is geduldig. Kouassi zet zijn persoonlijke ambities nog altijd op de tweede plaats. Hij wil eerst en vooral het team helpen. De rest zal wel volgen.

Kouassi is op de goede weg

Tegen STVV lag Kouassi aan de basis van de gelijkmaker. Het was eigenlijk een eigen doelpunt, maar de vreugde was er niet minder om. "Ook al was het dan een halve owngoal van mijn bewaker, ik was er superblij mee. Het toont dat ik in mijn ontwikkeling op de goede weg ben."





Kouassi heeft een contract tot 2030 bij Cercle. Het toont dat groen-zwart in hem gelooft. Maar nu eerst die eerste basisplaats versieren.