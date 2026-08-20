Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"
Word fan van Cercle Brugge! 628

Cercle Brugge kijkt komende zondag Club Brugge in de ogen. Groen-zwart deelde op de vorige speeldag de punten met STVV. Krys Kouassi (19) speelde een sleutelrol in dat duel. De jonge Fransman vindt dat hij op de goede weg is.

Kouassi speelde vorig seizoen twaalf keer in de JPL

Kouassi mocht invallen tegen STVV. In de extra tijd zette hij zich door op links om de bal daarna voor te zetten. Via de voet van STVV-speler Loïc Mbe Soh viel de bal over de bezoekende doelman: 3-3. Opnieuw een laat punt voor Cercle.

Kouassi maakte in de zomer van 2025 de overstap van de jeugd van Amiens. Vorig seizoen kwam hij door het nodige blessureleed slechts sporadisch in het stuk voor. Hij klokte uiteindelijk af op twaalf duels in de Jupiler Pro League, waarvan hij geen enkele keer als basisspeler startte.

Kouassi spreekt van een moeilijke aanpassing

"Het was een moeilijk aanpassingsjaar", windt Kouassi er bij Het Laatste Nieuws geen doekjes om. "Maar tijdens de aanloop nu liep het lekker. Dat ik kon scoren in de oefenmatchen tegen Lommel en PEC Zwolle gaf ook vertrouwen. Het oogletsel dat me in de lente afremde, behoort gelukkig ook tot het verleden."

Kouassi kreeg in februari op training een bal op zijn linkeroog. Hij moest onder het mes en stond even aan de kant. Hij mocht intussen nog steeds niet in de basis starten bij Cercle, maar hij is geduldig. Kouassi zet zijn persoonlijke ambities nog altijd op de tweede plaats. Hij wil eerst en vooral het team helpen. De rest zal wel volgen.

Kouassi is op de goede weg

Tegen STVV lag Kouassi aan de basis van de gelijkmaker. Het was eigenlijk een eigen doelpunt, maar de vreugde was er  niet minder om. "Ook al was het dan een halve owngoal van mijn bewaker, ik was er superblij mee. Het toont dat ik in mijn ontwikkeling op de goede weg ben."

Kouassi heeft een contract tot 2030 bij Cercle. Het toont dat groen-zwart in hem gelooft. Maar nu eerst die eerste basisplaats versieren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Krys Kouassi

Meer nieuws

'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

22:25
6
Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

22:21
Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

22:00
Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

22:00
'Aston Villa aast op ex-verdediger van Anderlecht'

'Aston Villa aast op ex-verdediger van Anderlecht'

21:40
Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

21:20
'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

20:55
KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

20:40
1
LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

20:10
'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

20:10
13
🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement

🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement

19:00
1
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'

19:20
2
Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

19:45
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

18:54
Zelfs vertrek van Fofana lijkt geen goed nieuws te zijn voor Duranville bij Lyon

Zelfs vertrek van Fofana lijkt geen goed nieuws te zijn voor Duranville bij Lyon

18:40
Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode

Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode

18:00
10
‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’

‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’

17:30
3
Aan de slag bij BBC: Alderweireld legt uit hoe het zover kwam

Aan de slag bij BBC: Alderweireld legt uit hoe het zover kwam

18:20
1
Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

17:00
‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

16:00
Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League

Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League

16:30
2
Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk

Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk

15:30
KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking Analyse

KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking

15:00
Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

14:30
6
Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

13:30
17
Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

14:00
1
Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven Analyse

Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

11:40
Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

13:00
Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

12:30
4
‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

12:00
7
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

11:54
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

11:00
18
Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

10:30
2
Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

19/08
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
22

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 21/08 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Anderlecht en Schalke 04 naderen deal: 'Uitleenbeurt mét verplichte aankoopoptie van vier miljoen euro' driesen driesen over Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode Arthur Shelby Arthur Shelby over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Kairat Almaty - Anderlecht: 0-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent - Hibernian: 0-0 Philippe Cr Philippe Cr over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Blackadder Blackadder over STVV - Omonia Nicosia: 1-0 Real09 Real09 over KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international Dirk1897 Dirk1897 over ‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’ Bemmer Bemmer over 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved