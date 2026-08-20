Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Challenger Pro League experimenteert dit seizoen met Football Video Support, waarbij trainers zelf een videobeoordeling kunnen aanvragen. Jacky Mathijssen is fan van het systeem en hoopt dat de opvallende innovatie snel naar de Jupiler Pro League komt.

Trainers krijgen eindelijk inspraak

Geen eindeloos wachten op een VAR-moment, maar een trainer die zelf aan de scheidsrechter kan vragen om een fase opnieuw te bekijken. Dat is in essentie het idee achter Football Video Support (FVS), het systeem dat sinds dit seizoen wordt toegepast in de Challenger Pro League.

Het concept verschilt daarmee van de klassieke VAR. Bij VAR beslist de videoreferee zelf wanneer een bepaalde fase moet worden onderzocht. Bij FVS ligt het initiatief ook bij de coaches. Zij kunnen binnen de voorziene regels een challenge aanvragen wanneer ze vinden dat een belangrijke beslissing verkeerd is beoordeeld.

Het systeem is bedoeld voor situaties waarin een videobeoordeling een duidelijke meerwaarde kan bieden, bijvoorbeeld bij een doelpunt, strafschop, rode kaart of persoonsverwisseling.

Mathijssen ziet eindelijk gehoor

Jacky Mathijssen, trainer en ervaren coach, is duidelijk enthousiast over de nieuwe mogelijkheid. Volgens hem wachten trainers hier al jaren op. “Ik ben een grote voorstander van deze nieuwe regel. Het is iets waar wij als trainers al jaren om aan het smeken waren”, zegt Mathijssen in Het Belang van Limburg.

Daarmee maakt hij meteen duidelijk dat de invoering volgens hem niet vanzelfsprekend was. Mathijssen beweert dat het idee lange tijd op weerstand stuitte vanuit de arbitragewereld. “Het werd vanuit de scheidsrechterswereld tegengehouden”, klinkt het opvallend scherp.

Minder frustratie bij trainers?

Voor coaches kan FVS een belangrijke verandering betekenen. Een trainer hoeft zich niet langer volledig neer te leggen bij een beslissing waarvan hij denkt dat ze fout is, zolang de situatie binnen de regels voor een challenge valt.

Dat kan vooral interessant zijn in wedstrijden waarin één beslissing grote gevolgen heeft. Een fout bij een strafschop of rode kaart kan een wedstrijd volledig doen kantelen.

Mathijssen gelooft dat de nieuwe technologie uiteindelijk niet tegen, maar juist voor de scheidsrechters werkt. “Het kan de wedstrijdleiding alleen maar helpen. Uiteindelijk is dat ook wat de meeste trainers willen”, stelt hij.

Ook naar de Jupiler Pro League?

Mathijssen hoopt daarom dat de test niet beperkt blijft tot het tweede niveau. Hij ziet het systeem graag zo snel mogelijk verschijnen in de Jupiler Pro League. “Hopelijk geraakt dit snel ingeburgerd en zien we het volgend seizoen ook terug op het hoogste niveau in België”, zegt de coach.

Als de ervaringen in de Challenger Pro League positief blijven, kan FVS dus een volgende stap zetten. De opvallende onthulling van Mathijssen toont alvast aan dat trainers het systeem duidelijk zien zitten. De vraag is nu vooral of ook de Belgische arbitragewereld klaar is om coaches daadwerkelijk meer inspraak te geven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jacky Mathijssen

Meer nieuws

LIVE: Droomstart voor Anderlecht, dat op bizarre wijze op voorsprong komt Live

LIVE: Droomstart voor Anderlecht, dat op bizarre wijze op voorsprong komt

17:06
Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

17:00
‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

16:00
Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk

Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk

15:30
KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking Analyse

KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking

15:00
Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

14:30
5
Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

14:00
1
Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

13:30
7
Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

13:00
Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

12:30
3
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

11:54
‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

12:00
5
Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven Analyse

Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

11:40
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

10:45
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

11:00
11
Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

10:30
2
Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
19
Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

08:40
STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

08:20
1
📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

07:30
12
'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

07:00
Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

23:30
'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

23:00
23
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

22:40
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

22:37
4
Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

22:30
1
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

22:15
Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

21:45
2
Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen? Analyse

Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?

21:40
2
LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

21:15
'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

21:14
1
Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

21:00
8
'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

20:50
Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

20:30
JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

19:50
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 21/08 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Kairat Almaty - Anderlecht: 0-1 Dog3 Dog3 over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Stigo12 Stigo12 over Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor Geert66 Geert66 over Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze wilmabar123 wilmabar123 over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Birger J. Birger J. over Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge Green kill Green kill over Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend” Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!” André Coenen André Coenen over Hein Vanhaezebrouck ziet iets wat niet klopt: "Anderlecht zit met een probleem" STAADBAL STAADBAL over Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved