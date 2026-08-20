Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League

De Challenger Pro League experimenteert dit seizoen met Football Video Support, waarbij trainers zelf een videobeoordeling kunnen aanvragen. Jacky Mathijssen is fan van het systeem en hoopt dat de opvallende innovatie snel naar de Jupiler Pro League komt.

Trainers krijgen eindelijk inspraak

Geen eindeloos wachten op een VAR-moment, maar een trainer die zelf aan de scheidsrechter kan vragen om een fase opnieuw te bekijken. Dat is in essentie het idee achter Football Video Support (FVS), het systeem dat sinds dit seizoen wordt toegepast in de Challenger Pro League.

Het concept verschilt daarmee van de klassieke VAR. Bij VAR beslist de videoreferee zelf wanneer een bepaalde fase moet worden onderzocht. Bij FVS ligt het initiatief ook bij de coaches. Zij kunnen binnen de voorziene regels een challenge aanvragen wanneer ze vinden dat een belangrijke beslissing verkeerd is beoordeeld.

Het systeem is bedoeld voor situaties waarin een videobeoordeling een duidelijke meerwaarde kan bieden, bijvoorbeeld bij een doelpunt, strafschop, rode kaart of persoonsverwisseling.

Mathijssen ziet eindelijk gehoor

Jacky Mathijssen, trainer en ervaren coach, is duidelijk enthousiast over de nieuwe mogelijkheid. Volgens hem wachten trainers hier al jaren op. “Ik ben een grote voorstander van deze nieuwe regel. Het is iets waar wij als trainers al jaren om aan het smeken waren”, zegt Mathijssen in Het Belang van Limburg.

Daarmee maakt hij meteen duidelijk dat de invoering volgens hem niet vanzelfsprekend was. Mathijssen beweert dat het idee lange tijd op weerstand stuitte vanuit de arbitragewereld. “Het werd vanuit de scheidsrechterswereld tegengehouden”, klinkt het opvallend scherp.





Minder frustratie bij trainers?

Voor coaches kan FVS een belangrijke verandering betekenen. Een trainer hoeft zich niet langer volledig neer te leggen bij een beslissing waarvan hij denkt dat ze fout is, zolang de situatie binnen de regels voor een challenge valt.

Dat kan vooral interessant zijn in wedstrijden waarin één beslissing grote gevolgen heeft. Een fout bij een strafschop of rode kaart kan een wedstrijd volledig doen kantelen.

Mathijssen gelooft dat de nieuwe technologie uiteindelijk niet tegen, maar juist voor de scheidsrechters werkt. “Het kan de wedstrijdleiding alleen maar helpen. Uiteindelijk is dat ook wat de meeste trainers willen”, stelt hij.

Ook naar de Jupiler Pro League?

Mathijssen hoopt daarom dat de test niet beperkt blijft tot het tweede niveau. Hij ziet het systeem graag zo snel mogelijk verschijnen in de Jupiler Pro League. “Hopelijk geraakt dit snel ingeburgerd en zien we het volgend seizoen ook terug op het hoogste niveau in België”, zegt de coach.

Als de ervaringen in de Challenger Pro League positief blijven, kan FVS dus een volgende stap zetten. De opvallende onthulling van Mathijssen toont alvast aan dat trainers het systeem duidelijk zien zitten. De vraag is nu vooral of ook de Belgische arbitragewereld klaar is om coaches daadwerkelijk meer inspraak te geven.