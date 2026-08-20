Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland
Foto: © photonews
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KAA Gent en Hibernian stonden op 180 minuten van de League Phase van de Conference League. En dat zorgt toch wel voor wat stress, zo (b)lijkt. De neutrale toeschouwer werd niet echt verwend in de Planet Group Arena, Davy Roef voorkwam met een strafschopredding een nederlaag. Volgende week dan maar?

KAA Gent wist met Cherkasy en IFK Göteborg al twee klippen te omzeilen op weg naar de League Phase in de Conference League, maar zonder ook de derde klip te ronden is dat eigenlijk van weinig belang. En dus moest ook Hibernian voor de bijl, bij gebrek aan opvangnet zoals STVV of Anderlecht (en Union SG).

Aan de Buffalo's om dus in de thuismatch tegen de Schotten te laten zien dat ze er zin in hadden. Rik De Mil gaf vooraan aan dat zijn ploeg goed zou moeten zijn om Hibernian te kunnen kloppen. De coach zelf? Die roteerde rustig door.

Rik De Mil roteert rustig verder

Omgba, Lopes da Silva, Kadri en Cissé speelden hun plaats in de basis opnieuw kwijt in vergelijking met La Louvière. Hun plaatsen werden ingenomen door Delorge, De Vlieger, Vergara en Bénes. Die laatste kreeg op die manier dus opnieuw een kans.

Het verschil in budget tussen beide ploegen was groot, maar op het veld was daar eigenlijk weinig van te zien. Het spel van Gent was - zeker in de eerste helft - te traag en niet geïnspireerd genoeg om Hibernian en diens stugge vijfmansdefensie te ontmantelen.

Davy Roef pakt strafschop

Meer zelfs: het waren de bezoekers die de beste kans hadden om te scoren. De bal ging na een kwartier op de stip toen Ngom de bal wilde wegtrappen en zo plompverloren tegen O'Hora trapte. Gelukkig voor de Buffalo's heeft KAA Gent een expert in doel staan.

Davy Roef pakte de elfmeter van Elding en zo kwam Gent met de schrik vrij. De brilscore bij de rust was ondanks Gentse dominantie dus zeker billijk te noemen. Na de pauze nam Gent meer initiatief en toonde het ook wat meer tempo aan de bal.

#GNTHIB
© photonews

De Buffalo's gaven daardoor ook wel wat meer ruimte weg achterin, waardoor het bij momenten opletten was voor snelle uitbraken van de Schotten. Toch was het Gent dat het meest nadrukkelijk op zoek ging naar een doelpunt.

Araujo probeerde het van de middenlijn en de ingevallen Wilson kreeg bij een dot van een kans de bal niet gecontroleerd, waardoor de tijd ongemeen verder tikte. De thuisploeg ging op zoek naar een goaltje, maar dat viel niet. De Buffalo's moeten het nu over de streep zien te gaan trekken bij Hibernian in Edinburgh. Nog 90 minuten (of 120 minuten en eventueel strafschoppen) om de poorten van de League Phase open te breken.

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