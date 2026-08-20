Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5895

Zes buurtbewoners trekken nog naar de Raad van State om het nieuwe stadion van Club Brugge tegen te houden. Toch hoeft dat beroep de bouwplannen niet stil te leggen. Schepen Mathijs Goderis blijft ervan overtuigd dat het stadion er komt.

Laatste juridische poging

De soap rond het nieuwe stadion van Club Brugge krijgt nog een juridisch hoofdstuk. Zes van de twintig buurtbewoners die zich verzetten tegen de bouw op de Olympiasite, hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Veertien anderen leggen zich neer bij het eerdere arrest.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp begin juli hun bezwaren tegen de Vlaamse omgevingsvergunning. Die vergunning voor een nieuw stadion met ongeveer 40.000 zitplaatsen werd al in juni 2024 door de Vlaamse Regering afgeleverd.

De bezwaren gingen onder meer over mobiliteit, verkeersleefbaarheid, visuele hinder, geluid, schaduw en de mogelijke impact op beschermde natuur. Ook de aanwezigheid van vleermuizen werd aangehaald. De Raad oordeelde telkens dat de buurtbewoners hun kritiek onvoldoende konden onderbouwen.

Cassatie betekent niet opnieuw beginnen

Het belangrijkste nieuws zit echter niet alleen in het feit dat er cassatieberoep wordt ingesteld. Vooral de betekenis ervan is cruciaal voor Club Brugge.

Een cassatieberoep bij de Raad van State is geen nieuwe behandeling van de volledige zaak. De Raad van State onderzoekt in deze fase niet opnieuw of het stadionproject inhoudelijk wenselijk is of bijvoorbeeld opnieuw de mobiliteit, geluidshinder of vleermuizenkwestie volledig beoordelen. De focus ligt op mogelijke juridische of procedurele fouten in het eerdere arrest.

Goderis is daar bijzonder duidelijk over. “De Raad van State kan in dit dossier enkel nagaan of er geen procedurefouten gemaakt zijn. Inhoudelijk kunnen er geen bezwaren meer ingediend worden”, zegt de Brugse urbanisatieschepen aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat verschil is essentieel. Het cassatieberoep is dus geen nieuwe inhoudelijke beroepsronde waarin alle argumenten opnieuw op tafel kunnen komen.

Bouw hoeft niet te wachten

Bovendien heeft het cassatieberoep volgens Goderis geen opschortende werking. De geplande werkzaamheden hoeven daardoor niet automatisch te worden stilgelegd in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

“Het cassatieberoep werkt niet opschortend, de start van de bouw van het nieuwe stadion wordt niet vertraagd”, benadrukt Goderis. Daarmee blijft de timing van het project in principe overeind. De schepen toont zich bovendien opvallend zeker van de juridische basis van het dossier.

Goderis gelooft in goede afloop

Goderis betreurt dat zes buurtbewoners alsnog naar de Raad van State trekken, maar zegt vertrouwen te hebben in het arrest dat eerder werd uitgesproken. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn gemotiveerd arrest geen enkele fout gemaakt heeft. Alle rechtsregels zijn zeer nauwgezet opgevolgd”, klinkt het.

Toch wil de stad zich opnieuw juridisch laten bijstaan. Goderis zal binnen het schepencollege pleiten om een advocaat aan te stellen, vooral om Club Brugge en Vlaanderen te ondersteunen.

Voor hem blijft één zaak overeind: het Jan Breydelstadion verkeert in slechte staat en een nieuw stadion is volgens hem noodzakelijk. De juridische strijd is dus nog niet helemaal voorbij, maar volgens de schepen hoeft de laatste stap van zes buurtbewoners de stadionplannen niet te doen ontsporen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

14:00
Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven Analyse

Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

11:40
Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

13:00
Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

12:30
1
‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

12:00
2
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

11:54
Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

10:30
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

10:45
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

11:00
6
Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
16
Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

08:40
STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

08:20
1
Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

08:04
📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

07:30
10
'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

07:00
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

22:15
Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

18:30
41
Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

23:30
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

22:40
'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

23:00
23
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

22:37
4
Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

21:45
2
Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

17:30
12
Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen? Analyse

Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?

21:40
2
Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

22:30
1
LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

21:15
Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

21:00
8
'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

21:14
1
'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

20:50
Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

20:30
JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

19:50
2
Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

19:20
4
Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

19:15
Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder Interview

Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder

18:00
1
'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 21/08 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!” Green kill Green kill over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi' Vital Verheyen Vital Verheyen over Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze Dog3 Dog3 over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Vital Verheyen Vital Verheyen over Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge Don Bozhinov Don Bozhinov over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty JaKu JaKu over Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet FCBalto FCBalto over Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved