Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Zes buurtbewoners trekken nog naar de Raad van State om het nieuwe stadion van Club Brugge tegen te houden. Toch hoeft dat beroep de bouwplannen niet stil te leggen. Schepen Mathijs Goderis blijft ervan overtuigd dat het stadion er komt.

Laatste juridische poging

De soap rond het nieuwe stadion van Club Brugge krijgt nog een juridisch hoofdstuk. Zes van de twintig buurtbewoners die zich verzetten tegen de bouw op de Olympiasite, hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Veertien anderen leggen zich neer bij het eerdere arrest.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp begin juli hun bezwaren tegen de Vlaamse omgevingsvergunning. Die vergunning voor een nieuw stadion met ongeveer 40.000 zitplaatsen werd al in juni 2024 door de Vlaamse Regering afgeleverd.

De bezwaren gingen onder meer over mobiliteit, verkeersleefbaarheid, visuele hinder, geluid, schaduw en de mogelijke impact op beschermde natuur. Ook de aanwezigheid van vleermuizen werd aangehaald. De Raad oordeelde telkens dat de buurtbewoners hun kritiek onvoldoende konden onderbouwen.

Cassatie betekent niet opnieuw beginnen

Het belangrijkste nieuws zit echter niet alleen in het feit dat er cassatieberoep wordt ingesteld. Vooral de betekenis ervan is cruciaal voor Club Brugge.

Een cassatieberoep bij de Raad van State is geen nieuwe behandeling van de volledige zaak. De Raad van State onderzoekt in deze fase niet opnieuw of het stadionproject inhoudelijk wenselijk is of bijvoorbeeld opnieuw de mobiliteit, geluidshinder of vleermuizenkwestie volledig beoordelen. De focus ligt op mogelijke juridische of procedurele fouten in het eerdere arrest.





Goderis is daar bijzonder duidelijk over. “De Raad van State kan in dit dossier enkel nagaan of er geen procedurefouten gemaakt zijn. Inhoudelijk kunnen er geen bezwaren meer ingediend worden”, zegt de Brugse urbanisatieschepen aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat verschil is essentieel. Het cassatieberoep is dus geen nieuwe inhoudelijke beroepsronde waarin alle argumenten opnieuw op tafel kunnen komen.

Bouw hoeft niet te wachten

Bovendien heeft het cassatieberoep volgens Goderis geen opschortende werking. De geplande werkzaamheden hoeven daardoor niet automatisch te worden stilgelegd in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

“Het cassatieberoep werkt niet opschortend, de start van de bouw van het nieuwe stadion wordt niet vertraagd”, benadrukt Goderis. Daarmee blijft de timing van het project in principe overeind. De schepen toont zich bovendien opvallend zeker van de juridische basis van het dossier.

Goderis gelooft in goede afloop

Goderis betreurt dat zes buurtbewoners alsnog naar de Raad van State trekken, maar zegt vertrouwen te hebben in het arrest dat eerder werd uitgesproken. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn gemotiveerd arrest geen enkele fout gemaakt heeft. Alle rechtsregels zijn zeer nauwgezet opgevolgd”, klinkt het.

Toch wil de stad zich opnieuw juridisch laten bijstaan. Goderis zal binnen het schepencollege pleiten om een advocaat aan te stellen, vooral om Club Brugge en Vlaanderen te ondersteunen.

Voor hem blijft één zaak overeind: het Jan Breydelstadion verkeert in slechte staat en een nieuw stadion is volgens hem noodzakelijk. De juridische strijd is dus nog niet helemaal voorbij, maar volgens de schepen hoeft de laatste stap van zes buurtbewoners de stadionplannen niet te doen ontsporen.