STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel
Foto: © photonews
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STVV maakt zich op voor een avond die de clubgeschiedenis ingaat. Tegen Omonia Nicosia wil de Truiense ploeg niet alleen genieten van het Europese podium, maar ook meteen tonen dat ze daar iets te zoeken heeft.

Wekenlang naar dit moment uitgekeken

Donderdagavond is het eindelijk zover: STVV speelt zijn eerste Europese wedstrijd in meer dan twintig jaar. Omonia Nicosia, de nummer één uit Cyprus, is de tegenstander in een duel waar in Sint-Truiden reikhalzend naar wordt uitgekeken.

Coach Frédéric De Meyer voelt die verwachting ook binnen zijn spelersgroep. Tijdens het persmoment, geciteerd door Het Laatste Nieuws, benadrukte hij hoe bijzonder de wedstrijd is.

“Dit is een heel speciale wedstrijd, voor de stad maar vooral voor de supporters. Ook de spelers en de staf kijken hier al weken naar uit. Zelf ben ik heel blij dat ik dit mag coachen, de goesting is er écht”, aldus De Meyer.

Geen zenuwen, wel lef

Hoewel de historische context voor extra spanning kan zorgen, wil De Meyer vooral dat zijn spelers zichzelf blijven. STVV moet volgens hem niet beginnen twijfelen omdat er Europees voetbal op het programma staat.

“We mogen niet nerveus zijn. We moeten durven voetballen met focus vanaf de eerste seconde. Ik geef het volle vertrouwen aan de spelers”, klinkt het.

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De coach wil bovendien dat zijn ploeg het moment beleeft. Het Europese avontuur moet volgens hem niet alleen een sportieve opdracht zijn, maar ook iets waar spelers en supporters volop van kunnen genieten.

Trainingsveld geeft vertrouwen

De signalen vanuit de voorbereiding zijn alvast positief. De Meyer zag tijdens de trainingen een groep die scherp en geconcentreerd voor de dag komt. Dat geeft hem vertrouwen richting de eerste Europese test. “De trainingen zijn echt goed, iedereen is gefocust. Dat is positief”, vertelde de STVV-coach.

De ambitie is bovendien groter dan alleen deelnemen. STVV wil Omonia Nicosia het vuur aan de schenen leggen en droomt van een plaats in de Europa League.

Transfernieuws komt op ideale moment

De Meyer kreeg daarnaast goed nieuws uit de administratie. Het papierwerk van Muja en Bazdar is tijdig afgerond, waardoor beide spelers beschikbaar zijn voor het historische duel.

Vooral Muja kan meteen van waarde zijn. Hij kent de speelwijze van vorig seizoen en brengt daardoor volgens De Meyer extra kwaliteit. Ook Araki en Taniguchi zijn fit en inzetbaar. “Iedereen wil naar de Europa League, we spelen om te winnen. Omonia Nicosia is een goede tegenstander, maar wij hebben ook onze kwaliteiten”, besloot De Meyer strijdvaardig.

Na 23 jaar opnieuw Europa in

Voor STVV krijgt de wedstrijd tegen Omonia Nicosia extra glans omdat de club na 23 jaar opnieuw Europees actief is. De Truienaars hebben wel degelijk Europese ervaring, maar die dateert inmiddels van een hele tijd geleden. De laatste Europese campagne ligt daardoor voor velen binnen de club ver in het verleden.

De terugkeer naar het Europese toneel is dan ook een bijzonder moment voor de huidige generatie. Voor heel wat spelers en supporters wordt het een eerste kennismaking met Europees voetbal in het shirt van STVV. De club kan daarmee een nieuw hoofdstuk toevoegen aan een Europese geschiedenis die al in 1971 begon.

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