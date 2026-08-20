Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Bjorn Vandenabeele

STVV profiteert opnieuw van toptransfer Zion Suzuki

De transfer van ex-STVV’er Zion Suzuki naar Aston Villa is officieel afgerond. De 23-jarige Japanse doelman verhuist van Parma naar de Premier League voor maximaal 35 miljoen euro. Aston Villa betaalt 30 miljoen euro vast, aangevuld met 5 miljoen aan mogelijke bonussen. Suzuki, die 29 keer uitkwam voor Japan, stond eerder zelfs op de radar van PSG.

Minstens 3 miljoen euro voor STVV

Voor STVV is de lucratieve transfer uitstekend nieuws. De Truiense club bedong bij de eerdere transfer van Suzuki een doorverkooppercentage van 10 procent op de vaste transfersom, zo meldt Het Belang van Limburg. Daardoor ontvangt STVV sowieso 3 miljoen euro. Als bepaalde bonussen worden geactiveerd, kan dat bedrag nog verder oplopen. De transfer levert de club opnieuw een stevige financiële meevaller op.

Totaalbedrag gaat boven 10 miljoen

STVV heeft door eerdere transfers van Suzuki al een aanzienlijk bedrag ontvangen. Met de nieuwe inkomsten uit zijn overgang naar Aston Villa komt de totale opbrengst voor de Truienaars inmiddels boven de grens van 10 miljoen euro uit.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
3
Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

08:40
STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

08:20
1
📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

07:30
4
'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

07:00
Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

23:30
'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

23:00
22
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

22:40
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

22:37
4
Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

Keert Lukebakio zijn kar? 'Vergevorderde onderhandelingen met topclub'

22:30
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

22:15
Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030

21:45
Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen? Analyse

Na de zes op zes: waar ligt het plafond van Sporting Charleroi dit seizoen?

21:40
2
LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

21:15
'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

21:14
1
Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

21:00
6
'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

20:50
Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

20:30
JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

19:50
2
Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan

19:20
4
Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

Live. Transfernieuws 19/8: Stroeykens in vergevorderde onderhandelingen, Cercle dicht bij nieuwe aanvaller

19:15
Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

18:30
27
Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder Interview

Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder

18:00
1
Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

17:30
11
'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

17:00
Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

16:30
13
Niet weg te slaan? Ruben Van Gucht maakt hattrick compleet De derde helft

Niet weg te slaan? Ruben Van Gucht maakt hattrick compleet

15:30
De redenen achter de opmerkelijke keuze van Axel Witsel Analyse

De redenen achter de opmerkelijke keuze van Axel Witsel

15:00
3
"Mourinho-streken": coach RSC Anderlecht stevig aangepakt

"Mourinho-streken": coach RSC Anderlecht stevig aangepakt

14:30
7
RIP: Standard en vrouwenvoetbalwereld nemen afscheid van gevierd fotograaf

RIP: Standard en vrouwenvoetbalwereld nemen afscheid van gevierd fotograaf

14:00
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

13:30
12
'Club Brugge pakt uit met bod van tien miljoen euro voor doelman' Factcheck

'Club Brugge pakt uit met bod van tien miljoen euro voor doelman'

13:00
10
Wie is het alternatief voor Ferry dat RSC Anderlecht wil?

Wie is het alternatief voor Ferry dat RSC Anderlecht wil?

12:30
Brugse derby en topper in Antwerpen: wie fluit welke wedstrijd dit weekend?

Brugse derby en topper in Antwerpen: wie fluit welke wedstrijd dit weekend?

12:00
3
Waarom Michy Batshuayi wel/niet terug naar Standard kon komen Analyse

Waarom Michy Batshuayi wel/niet terug naar Standard kon komen

11:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 21/08 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet cartman_96 cartman_96 over Union haalt grote slag thuis: contractverlenging tot 2030 Boktor Boktor over Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge cartman_96 cartman_96 over 'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club' ontleder ontleder ontleder ontleder over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter Strider Strider over Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!” De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Toby Alderweireld gaat naast Antwerp nóg een heel mooie uitdaging aan Aurelio Aurelio over Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder Bemmer Bemmer over 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty RememberLierse RememberLierse over STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved