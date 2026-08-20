Live. Transfernieuws 20/8 - Financiële meevaller voor STVV
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
STVV profiteert opnieuw van toptransfer Zion Suzuki
De transfer van ex-STVV’er Zion Suzuki naar Aston Villa is officieel afgerond. De 23-jarige Japanse doelman verhuist van Parma naar de Premier League voor maximaal 35 miljoen euro. Aston Villa betaalt 30 miljoen euro vast, aangevuld met 5 miljoen aan mogelijke bonussen. Suzuki, die 29 keer uitkwam voor Japan, stond eerder zelfs op de radar van PSG.
Minstens 3 miljoen euro voor STVV
Voor STVV is de lucratieve transfer uitstekend nieuws. De Truiense club bedong bij de eerdere transfer van Suzuki een doorverkooppercentage van 10 procent op de vaste transfersom, zo meldt Het Belang van Limburg. Daardoor ontvangt STVV sowieso 3 miljoen euro. Als bepaalde bonussen worden geactiveerd, kan dat bedrag nog verder oplopen. De transfer levert de club opnieuw een stevige financiële meevaller op.
Totaalbedrag gaat boven 10 miljoen
STVV heeft door eerdere transfers van Suzuki al een aanzienlijk bedrag ontvangen. Met de nieuwe inkomsten uit zijn overgang naar Aston Villa komt de totale opbrengst voor de Truienaars inmiddels boven de grens van 10 miljoen euro uit.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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