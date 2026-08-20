'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

Lucas Stassin werd al enkele keren in verband gebracht met een transfer, maar de jonge Belg speelt nog altijd bij Saint-Étienne. Een andere Franse club wordt genoemd, terwijl Stassin ook gevolgd wordt in Spanje. Krijgen we een echte transferstrijd?

Stassin slaagde er het afgelopen seizoen met Saint-Étienne niet in om te promoveren naar de Ligue 1. De kans dat hij volgend seizoen niet opnieuw aan de slag gaat in de Franse tweede klasse bestaat. De jonge Belg heeft een zeer aantrekkelijk profiel en kan op heel wat interesse rekenen.

Een goalgetter én aangever

Stassin is jong, fysiek sterk en weet gemakkelijk de goal staan. Bij Saint-Étienne was hij in 65 wedstrijden goed voor 23 goals en 14 assists. Hij scoort dus niet alleen doelpunten, maar kruipt ook regelmatig in de rol van aangever. Het zijn mooie cijfers die de interesse in de aanvaller alleen maar doen toenemen.

Er zal wel genoeg geld op tafel moeten komen. Stassin heeft nog een contract tot midden 2028 en moet volgens Transfermarkt momenteel 15 miljoen euro kosten. Wij kunnen ons echter inbeelden dat Saint-Étienne een pak meer zal verlangen bij een transfer. De Franse traditieclub weigerde in het verleden naar verluidt al een bod van 37 miljoen euro.

RC Strasbourg wil Stassin

Stassin werd al in verband gebracht met verschillende clubs. Onder meer FC Porto, CSKA Moskou, Al-Hilal, Galatasaray, Sporting Braga en Rennes werden al genoemd als mogelijke bestemmingen. Journalist Fabrice Hawkins voegt daar nu ook RC Strasbourg aan toe.

❗️Strasbourg s’intéresse à Lucas Stassin.



L’attaquant belge de 21 ans est courtisé par plusieurs clubs en France et en Europe, avec le RCSA parmi les clubs à l’affût.

Stassin est perçu comme un attaquant fiable après avoir franchi la barre des 10 buts lors de chacune de ses deux… pic.twitter.com/W9E0yHedmn



— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 19, 2026

De Franse eersteklasser zou een van meerdere clubs uit Frankrijk en Europa zijn die belangstelling tonen voor Stassin. Stassin wordt gezien als een betrouwbare aanvaller, nadat hij in de voorbije twee seizoenen telkens meer dan tien goals maakte. RC Strasbourg zit na de transfer van Diego Moreira alvast op een berg geld die het kan uitgeven. Wordt die meteen gebruikt voor Stassin?

Ook Real Betis is gecharmeerd

Volgens Sacha Tavolieri is ook het Spaanse Real Betis gecharmeerd door het profiel van Stassin. Het belooft zo nog een hete zomer te worden voor de jonge Belg, die de clubs voor het uitkiezen lijkt te hebben. Maar wie kan Saint-Étienne overtuigen aan de onderhandelingstafel?