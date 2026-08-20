‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’

Union SG lijkt in de slotfase van de transferperiode niet van plan om nog wild om zich heen te grijpen. Toch willen de Brusselaars nog één gerichte versterking aantrekken. Daarvoor ligt één speler duidelijk bovenaan het lijstje.

Vertrek kan nog voor beweging zorgen

Terwijl Union SG op inkomend vlak vooral rust uitstraalt, kan er bij de uitgaande transfers nog behoorlijk wat veranderen. Adem Zorgane en Anouar Ait El Hadj hopen nog altijd een nieuwe club te vinden, maar voorlopig is de concrete belangstelling beperkt, zo meldt Het Nieuwsblad.

Ook Marc Giger is op een zijspoor beland. De aanvaller komt nauwelijks nog in het verhaal voor en een vertrek behoort daardoor eveneens tot de mogelijkheden.

Als een of meerdere spelers effectief vertrekken, kan dat uiteraard nog invloed hebben op de samenstelling van de selectie. Toch lijkt Union SG vooral vast te houden aan zijn huidige plan.

Geen vervanger voor Promise David

Een opvallende keuze is dat Union geen nieuwe spits lijkt te zoeken als vervanger van Promise David. De club heeft er vertrouwen in dat Kevin Rodriguez nog minstens een seizoen in het Dudenpark blijft, tenzij er een bod binnenkomt dat simpelweg niet kan worden geweigerd.

Daardoor ziet Union geen noodzaak om in allerijl een extra aanvaller aan te trekken. De club kiest liever voor stabiliteit dan voor een transfer om de transfer.





Ook achterin is de puzzel volgens de Brusselaars voldoende gelegd. Voor het vertrek van Leysen werden eerder al Nikki Havenaar, Nohim Chibani en Ondrej Kricfalusi aangetrokken. Die laatste kan bovendien op verschillende posities in de defensie uit de voeten.

De Roeve moet Khalaili doen vergeten

Toch is Union nog niet helemaal klaar. De club wil nog altijd Denzel De Roeve aantrekken. De 21-jarige Belgische belofte-international moet het vertrek van Anan Khalaili helpen opvangen. De interesse is concreet en De Roeve zelf zou graag de overstap naar Brussel maken. Alleen werkt zijn huidige werkgever voorlopig tegen.

Zijn Noorse club SK Brann wil hem pas laten vertrekken nadat hij beide wedstrijden in de play-offronde van de Conference League heeft afgewerkt. Brann wil eerst de Europese opdracht volledig afwerken.

Daarna lijkt deal haalbaar

Union lijkt ondertussen geduldig af te wachten. Zodra De Roeve zijn Europese verplichtingen met Brann achter de rug heeft, moet een akkoord normaal gezien wel haalbaar zijn, aldus de krant.

De Brusselaars hebben hun prioriteit dus duidelijk bepaald. Geen nieuwe spits, geen extra verdediger, maar wel een gerichte poging om De Roeve naar het Dudenpark te halen. De slotfase van de mercato belooft voor Union daardoor vooral een kwestie van timing te worden.