Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Tobe Leysen lijkt deze zomer op weg naar een nieuwe club. De doelman van OH Leuven geniet interesse van Standard, terwijl eerder ook Burnley concreet informeerde. Met zijn contract tot 2027 en stevige marktwaarde wordt het echter geen goedkope transfer.

Van Genk naar OH Leuven

Leysen werd op 9 maart 2002 geboren in Geel en begon zijn opleiding bij AV St-Dymphna. Daarna trok hij naar Westerlo en vervolgens naar de jeugdopleiding van KRC Genk. In 2019 maakte hij op zeventienjarige leeftijd de overstap naar de Genkse A-opleiding.

Bij Genk ontwikkelde de 1,89 meter lange doelman zich verder en schopte hij het uiteindelijk tot de A-kern. Een vaste plek onder de lat veroverde hij er niet, waarna OH Leuven in augustus 2023 zijn nieuwe bestemming werd.

Bij OHL groeide Leysen wel uit tot een belangrijke eerste doelman. Zijn contract loopt nog tot 30 juni 2027, waardoor Leuven een sterke onderhandelingspositie heeft. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 5 miljoen euro.

Sterk seizoen bij OHL

Leysen kende in 2025/26 een druk seizoen. Volgens FotMob stond hij in 32 competitiewedstrijden onder de lat en verzamelde hij 2.859 speelminuten. Hij hield zeven keer de nul en slikte 47 doelpunten. Zijn gemiddelde beoordeling kwam uit op 6,96.

Ook individueel liet de Limburger enkele opvallende prestaties zien. In de laatste wedstrijden van de competitie kreeg hij bijvoorbeeld een 8,6 voor zijn optreden tegen Antwerp en een 7,9 tegen Charleroi.





Zijn ontwikkeling leverde hem eerder ook een plaats op bij de Belgische jeugdselecties. Leysen is voormalig Belgisch U21-international en heeft één interland voor de nationale beloften achter zijn naam staan.

Standard houdt hem in de gaten

Volgens Het Laatste Nieuws staat Leysen nu op de shortlist van Standard. De Luikse club zou hem als mogelijke opvolger zien mocht Mathieu Epolo vertrekken.

Voor Standard kan hij daardoor zowel op korte als langere termijn interessant zijn. Tegelijk is het financiële plaatje belangrijk. Omdat Leysen nog een contract heeft tot 2027 en zijn marktwaarde volgens Transfermarkt op 5 miljoen euro wordt geschat, zal OHL niet zomaar akkoord gaan met een lage transfersom.

Burnley haakte voorlopig af

Standard is overigens niet de enige club die Leysen volgt. De voorbije weken toonde ook Burnley concrete interesse. De Engelse club haalde inmiddels echter een andere doelman. Daardoor lijkt een overstap naar Engeland voorlopig van de baan en komt Standard opnieuw nadrukkelijker in beeld.

Veel hangt af van wat er met Epolo gebeurt én van de bereidheid van Standard om financieel ver genoeg te gaan. Voor Leysen zou een transfer opnieuw een belangrijke stap betekenen. Na zijn opleiding bij Genk en zijn doorbraak bij OH Leuven lonkt een overstap naar een traditieclub als Standard.