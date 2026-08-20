Zelfs vertrek van Fofana lijkt geen goed nieuws te zijn voor Duranville bij Lyon

Julien Duranville hoopte bij Olympique Lyonnais zijn carrière definitief te lanceren, maar zijn start in Frankrijk verloopt voorlopig moeizaam. De Belgische winger krijgt weinig speelminuten en bij een vertrek van Malick Fofana zou Lyon zelfs een nieuwe titularis kunnen zoeken.

Van toptalent naar nieuwe start

Duranville maakte deze zomer de overstap van Borussia Dortmund naar Lyon. De Franse club betaalde volgens Foot Mercato 5 miljoen euro voor de 20-jarige Belg, met daarbovenop maximaal 3,5 miljoen euro aan bonussen en een belang van maximaal 20 procent in een toekomstige meerwaarde. Hij tekende tot 30 juni 2031.

Voor Lyon was de transfer een gok op het enorme potentieel van de Brusselaar. Duranville geldt al sinds zijn doorbraak bij Anderlecht als een technisch begaafde en explosieve flankspeler. Hij kan op beide flanken uit de voeten en wordt vooral geroemd om zijn snelheid, dribbels en vermogen om tegenstanders één tegen één uit te schakelen.

Tegelijkertijd kent zijn loopbaan een belangrijk pijnpunt: blessures hebben zijn ontwikkeling meermaals afgeremd. Dortmund betaalde als tiener ruim acht miljoen euro om hem weg te halen bij Anderlecht, maar de Belgische belofte slaagde er in Duitsland nooit volledig in om door te breken.

Fonseca lijkt nog niet overtuigd

Bij Lyon ligt de lat opnieuw hoog. Paulo Fonseca moet van Duranville een betrouwbare offensieve optie maken, maar voorlopig lijkt de Portugese trainer voorzichtig met zijn nieuwe aanwinst.

Tijdens de voorbereiding waren er nochtans positieve signalen. Tegen Wolfsburg stond Duranville in de basis en raakte hij de lat, waarna zijn schot uiteindelijk de aanleiding vormde voor de openingstreffer van Ainsley Maitland-Niles.





Ook in de Champions League-kwalificatie zat de Belg in de selectie van Lyon. Toch is een vaste basisplaats voorlopig ver weg. Dat maakt de komende weken bijzonder belangrijk voor de ex-speler van Anderlecht en Dortmund.

Fofana kan sleutel in dossier worden

De situatie wordt nog interessanter door Malick Fofana. De andere Belgische flankaanvaller van Lyon is mogelijk gegeerd op de transfermarkt. Fofana miste een deel van de voorbereiding door een zware enkelblessure, maar keerde inmiddels terug bij de groep. Foot Mercato stelde eerder al dat Duranville juist een belangrijke rol zou moeten spelen als concurrent en mogelijke vervanger van Fofana.

Toch klinkt er nu een ander verhaal. Volgens de recente berichtgeving die door Lyon Foot werd opgepikt, zou Lyon bij een vertrek van Fofana niet automatisch Duranville als vaste linksbuiten naar voren schuiven. De club zou in dat geval opnieuw de markt opgaan voor een speler die meteen titularis kan worden.

Zaterdag kan veel duidelijk maken

Dat maakt de komende wedstrijd van Lyon extra interessant. De Franse club speelt zaterdag in Toulouse, waarna de Champions League-return tegen Fenerbahçe wacht. Fonseca wil in Toulouse naar verwachting roteren met het oog op die Europese opdracht.

Als Duranville dan opnieuw naast de basiself valt, wordt het signaal steeds duidelijker. De Belg krijgt bij Lyon voorlopig niet zomaar een prominente rol cadeau.

Voor Duranville is het dus zaak om snel te bewijzen dat Lyon geen nieuwe flankspeler hoeft te zoeken. Zijn talent staat nauwelijks ter discussie, maar na jaren waarin blessures zijn ontwikkeling afremden, moet hij nu vooral beschikbaar én beslissend worden.