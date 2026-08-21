'Anderlecht vraagt te veel voor Stroeykens, Werder Bremen denkt aan voormalige JPL-speler als alternatief'

Mario Stroeykens lijkt voor een belangrijke keuze in zijn carrière te staan. De Anderlecht-middenvelder komt voorlopig niet in de plannen van Vitor Bruno voor, terwijl de club tegelijk mikt op een stevige transfersom. Werder Bremen toont interesse, maar botst voorlopig op de vraagprijs.

Mario Stroeykens lijkt op weg naar de uitgang bij Anderlecht. De offensieve middenvelder, die werd opgeleid in Neerpede, speelde dit seizoen nog geen minuut onder Vitor Bruno. In de eerste twee competitiewedstrijden maakte hij zelfs geen deel uit van de paars-witte selectie.

Tegelijk is Stroeykens een van de spelers voor wie Anderlecht deze zomer nog een aardig bedrag hoopt te ontvangen. Paars-wit is dan ook niet van plan hem zomaar te laten vertrekken. Werder Bremen lijkt dat intussen te hebben ondervonden. Enkele dagen geleden was er nochtans sprake van vergevorderde gesprekken tussen de Duitse club en Anderlecht.

Cameron Puertas in plaats van Mario Stroeykens?

Volgens BILD ligt de vraagprijs van Anderlecht voorlopig te hoog voor Werder Bremen. Paars-wit zou ongeveer 6 miljoen euro willen ontvangen voor Stroeykens. Dat is meer dan zijn huidige marktwaarde van 4,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Werder Bremen zou daarom, voorlopig toch, opnieuw naar een ander bekend profiel kijken: Cameron Puertas. De middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij Werder, dat hem toen tijdelijk overnam van Al-Qadsiah.

Daar zit echter meteen een probleem. Verschillende bronnen melden dat de Saudische club zelfs meer vraagt voor Puertas dan Anderlecht voor Stroeykens. Volgens Deich Stube is er nog geen akkoord tussen de clubs en verlangt Al-Qadsiah momenteel ongeveer 10 miljoen euro. Een nieuwe huurconstructie met aankoopoptie lijkt daardoor realistischer.



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De komende dagen moet er meer duidelijkheid komen. Een transfer van Stroeykens naar Werder Bremen is dus nog niet volledig van de baan. Anderlecht staat open voor een vertrek van de middenvelder, die in oktober vorig jaar nog zijn contract verlengde.

Voor paars-wit is deze zomer bovendien mogelijk het ideale moment om hem te verkopen. Zijn marktwaarde dreigt te dalen als hij nauwelijks aan spelen toekomt. En binnen de huidige kern van Vitor Bruno lijken de kansen op veel speelminuten voor Stroeykens voorlopig bijzonder klein.