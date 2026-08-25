🎥 Stijn Stijnen komt met verrassende uitleg over eigen rode kaart

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Stijn Stijnen komt met verrassende uitleg over eigen rode kaart
Foto: © photonews
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Stijn Stijnen heeft zelf tekst en uitleg gegeven bij zijn rode kaart van afgelopen weekend op het veld van Lierse. De coach van Patro Eisden kreeg in de slotfase een tweede gele kaart, maar betwist vooral de reden waarom die werd gegeven. Volgens hem was een wegwerpgebaar helemaal niet gericht naar de arbitrage.

In de podcast 'Ongefilterd', waarvan Stijnen zelf deel uitmaakt, reconstrueert hij het bewuste moment. Patro stond 2-1 achter toen zijn rechtsachter in de absolute slotfase een inworp verkeerd uitvoerde. Scheidsrechter Duncan Van De Velde floot daarvoor, een beslissing waar Stijnen naar eigen zeggen geen enkel probleem mee had.

“Ik zag zelf ook dat hij die inworp niet reglementair deed”, legt Stijnen uit. Hij riep vervolgens de naam van zijn speler, Haji, en maakte een wegwerpgebaar. Volgens de Patro-coach was dat duidelijk bedoeld als reactie richting zijn eigen rechtsachter.

Daarna hoorde hij de vierde official aan Van De Velde melden dat Stijnen een wegwerpgebaar richting de scheidsrechter zou hebben gemaakt. Dat zorgde voor de discussie langs de zijlijn.

“Ik ga naar hem toe en leg uit wat er gebeurd is. Mag ik tegen mijn eigen spelers nog iets zeggen?”, vraagt Stijnen zich af. Hij benadrukt daarbij dat hij Van De Velde zelf net een goede wedstrijd vond fluiten.

Andere lezing van rode kaart

Volgens Stijnen kwam zijn tweede gele kaart er dus door een misverstand. “Die tweede gele kaart kwam er omdat ik een wegwerpgebaar deed richting mijn eigen speler, die ik ook bij naam heb genoemd, omdat wij een inworp verliezen in minuut 97.”

Dat staat tegenover de indruk die tijdens de wedstrijd ontstond, waarbij zijn felle reactie richting de vierde official vooral opviel. Stijnen kreeg vervolgens rood en moest de laatste momenten vanuit de tribune volgen.

Voor de Patro-coach was het opnieuw een bewogen avond langs de lijn. Vorig seizoen verzamelde hij elf gele en twee rode kaarten. Nu blijft het afwachten of dit nog een staartje krijgt. 

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