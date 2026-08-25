'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'
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Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' in Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst.
'Belangrijke details over nieuwste miljoenentransfer Club Brugge lekken uit'
Er komen stilaan meer en meer details naar buiten over de mogelijke transfer van Joel Ordonez naar Aston Villa.
Volgens journalist Sacha Tavolieri zal een Engelse delegatie de komende uren naar Brugge afreizen om de transfer af te ronden. Er zou momenteel worden onderhandeld over een uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie. Club zou daarbij ongeveer 30 miljoen euro opstrijken. Dat is een pak lager dan de 40 miljoen euro die aanvankelijk werd vermeld.
Het grootste struikelblok in het dossier is momenteel hoe die aankoopverplichting in werking zal treden. Het is afwachten of beide clubs snel tot een akkoord komen.
🚨EXCLUSIVE : Aston Villa emissaries are coming to Club Brugge! 🇪🇨— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 24, 2026
🟣🏴 Blauw&Zwart are expected to welcome their English counterparts in the coming hours to finalise Joel Ordoñez’s move to the Villans.
💰 Talks are ongoing over a loan with an obligation to buy worth around… pic.twitter.com/alXf6hGbnP
Zorgt blessure voor koopje bij Ordonez?
Club Brugge gaat dan toch naast de absolute jackpot grijpen, zo weet Het Nieuwsblad alvast te melden. Waar er nog niet zo lang geleden nog gesproken werd over een aanbod van zo'n veertig miljoen euro, zou dat bedrag iets lager kunnen gaan liggen.
Er is ondertussen gesproken tussen Club Brugge en Aston Villa en de Engelse club wil geen risico nemen gezien de blessure van Ordonez. Daardoor zouden ze een paar miljoenen kunnen missen bij Club Brugge. Club Brugge wil Ordonez niet koste wat het kost tegenhouden en de onderhandelingen zouden voorspoedig verlopen op clubniveau.
Nieuwe, absolute jackpot voor Club Brugge op komst
Volgens Nicolo Schira heeft Aston Villa een persoonlijk akkoord weten te bereiken met Joel Ordonez. The Villans zouden hem willen vastleggen voor niet minder dan vijf seizoenen en daarmee volop aan de slag willen gaan.
Met de deal zou zo'n 35 tot 40 miljoen euro gepaard gaan op clubniveau. Op die manier lijkt Club Brugge een eerste grote stap te hebben gezet richting een nieuwe, absolute jackpot. Ondanks een blessure lijkt Ordonez dus een heel mooie transfer te zullen gaan maken. Voor Club Brugge zou het betekenen dat ze ver boven de 100 miljoen euro aan inkomende transfergelden genereren deze transfermercato.
Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' op Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst.
Een zomertransfer van Joel Ordoñez is zeker en vast nog niet van de baan, ondanks de blessure waar Joel Ordonez mee kampt. PSG liet zich alvast niet afschrikken door de blessure van de Ecuadoriaanse verdediger en nu is er nog meer interesse in hem.
Ook Tottenham Hotspur zou namelijk hebben aangegeven dat ze verder werk willen maken van een mogelijke transfer van Joel Ordonez naar de Premier League. Cristian Romero trok binnen de ploeg naar Atlético in Madrid en dus hebben ze een vervanger nodig.
Tottenham Hotspur wil PSG aftroeven voor Joel Ordonez van Club Brugge
Joel Ordoñez was tot voor het WK één van de zekerheden voor een zomertransfer bij Club Brugge. Liverpool FC en PSG waren concreet voor de 22-jarige verdediger. De Belgische landskampioen hoopte zelfs op een opbod tussen beide grootmachten.
De 20-voudig Ecuadoriaans international liep tijdens het WK echter een breuk in het middenvoetsbeentje van de rechtervoet op. Daardoor miste Ordoñez de Supercup én moest hij een kruis zetten door de start van het nieuwe seizoen. Onder meer Liverpool leek daar op af te haken.
Wat met de eventuele medische testen van Joel Ordonez?
PSG zette begin augustus door, maar heeft de speler tot dusver nog niet weten binnen te lepelen en daar wil nu dus ook Tottnham Hotspur er vol voor gaan. Al zullen zij - net als elke geïnteresseerde - zwaar in de buidel moeten tasten om hem effectief in huis te halen.
Club Brugge heeft een prijskaartje van veertig miljoen euro rond de nek van Ordoñez gehangen. PSG is op dit moment nog niet bereid om dat bedrag op te hoesten, over Tottenham kan dat voorlopig niet gezegd worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van de verdediger op 33 miljoen euro. Benieuwd of The Spurs snel in actie treden en wat ze met de medische testen gaan doen, gezien Ordonez mogelijk pas tegen oktober opnieuw kan voetballen.
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