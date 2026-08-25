'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd'

Patrick Berg toonde tegen Union dat hij uitstekend kan voetballen. De middenvelder van het Noorse FK Bodø/Glimt was beslissend in de dubbele confrontatie tegen de Brusselaars en speelde zich volop in de kijker. De Noorse international voetbalt voorlopig nog altijd voor Bodø/Glimt, maar voor hoelang nog?

Patrick Berg scoorde tegen Union

Patrick Berg is nog steeds de metronoom van Bodø/Glimt. Ook Union maakte recent kennis met de 28-jarige middenvelder in de derde voorronde van de Champions League. In de heenwedstrijd van de dubbele confrontatie met de Belgische bekerwinnaar pakte Berg uit met een knappe vrije trap. Vic Chambaere stond aan de grond genageld.

Daarna gaf hij ook nog de assist voor de late gelijkmaker van Bjørtuft die zwaar zou doorwegen in de eindafrekening. Bodø/Glimt keerde met een 3-3 op zak terug naar Noorwegen, waar het de klus in de terugwedstrijd klaarde na verlengingen.

Berg stond in die wedstrijd 120 minuten tussen de lijnen. Hij was zijn onvermoeibare zelf, zorgde voor controle op het middenveld en strooide met passes alsof het een lieve lust was. Hij deed Union op die manier heel veel pijn en speelde zichzelf in de kijker. Onder meer in Nederland en in de Premier League zouden ze zijn naam kennen.

Berg wordt gelinkt aan Ajax en twee Premier League-clubs

Transferexpert Ekrem Konur schrijft op X dat Berg beantwoordt aan het profiel dat Ajax momenteel zoekt. De Amsterdammers speuren naar een middenvelder die leiderschap uitstraalt en de boel kan controleren. Dat zijn kwaliteiten die Berg al meermaals toonde. Toch zou een transfer naar Ajax momenteel niet aan de orde zijn.

🚨#Ajax Patrick Berg fits the midfield profile Ajax are looking for thanks to his leadership and control, but a move currently appears unlikely.



👀 He is also linked with Everton and Leeds United. https://t.co/AEjjscHTQM pic.twitter.com/PdZquslU5F



— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 24, 2026

Ook over het Kanaal wordt Berg gevolgd. Volgens diezelfde Konur wordt Berg ook gelinkt aan Everton en Leeds United, twee teams die het Premier League-seizoen zijn gestart met een overwinning. Het is niet duidelijk of beide teams bereid zijn om door te duwen voor Berg, die nog een contract heeft tot midden 2028.

Berg moet 12 miljoen euro kosten

Volgens Transfermarkt moet 12 miljoen euro momenteel volstaan om de 28-jarige Berg los te weken. In de huidige markt is dat een scherpe prijs voor een speler die zijn strepen al verdiend heeft op het hoogste niveau en meteen een meerwaarde zou kunnen bieden.

Berg was vorig seizoen in de Champions League een van de dragende krachten tijdens de droomcampagne van Bodø/Glimt. Hij speelde elke minuut en droeg meerdere keren de aanvoerdersband. Hij trok die goede lijn daarna gewoon door op het WK met Noorwegen.

Berg was aanvoerder tegen Frankrijk

Berg kwam in elke wedstrijd in actie voor zijn land en deelde tegen zowel Senegal als Ivoorkust een assist uit. Tegen Frankrijk mocht hij zelfs de aanvoerdersband dragen. Tegen Brazilië (achtste finales) en Engeland (kwartfinales) stond hij de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Het onderstreept de status die Berg zich de laatste tijd bij elkaar heeft gevoetbald. Begin 2022 probeerde hij het als eens in het buitenland, bij RC Lens. Dat avontuur werd met amper 346 speelminuten in 19 optredens een teleurstelling.

Een half jaar later keerde hij al terug naar Bodø/Glimt, waar hij ondertussen tot de beste spelers in de clubgeschiedenis hoort. Dat ondervond dus ook al Union. Vandaag lijkt Berg veel beter gewapend om de stap naar het buitenland te zetten. Welke club gunt hem die kans?