'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'
Foto: © photonews
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Club Brugge wil zich nog stevig gaan versterken op de transfermarkt. Daarbij zouden ze nu ook willen aankloppen bij Bayern München. Wisdom Mike zou wel eens de groeibriljant van de toekomst kunnen/moeten worden op Jan Breydel.

Lorenz Lomme

'Club Brugge vindt akkoord voor 5 miljoen euro'

De transfer van Wisdom Mike naar Club Brugge komt steeds dichterbij. Volgens Florian Plettenberg (Sky Sport) is er ondertussen ook een akkoord gevonden met Bayern München.

Club Brugge zou 5 miljoen euro neertellen, precies het bedrag dat Het Laatste Nieuws eerder al had vermeld. Bayern zou in de deal bonussen en een doorverkooppercentage hebben laten opnemen.

Mike zou dinsdag zijn medische testen ondergaan, waarna niets een transfer nog in de weg lijkt te staan. Club Brugge heeft zijn extra flankspeler bijna beet en hoopt dat Mike in navolging van enkele van zijn voorgangers een stormachtige ontwikkeling doormaakt.

Club Brugge wil zich nog stevig gaan versterken op de transfermarkt. Daarbij zouden ze nu ook willen aankloppen bij Bayern München. Wisdom Mike zou wel eens de groeibriljant van de toekomst kunnen/moeten worden op Jan Breydel.

Lennart Karl, Maycon Cardozo, Felipe Chávez, Wisdom Mike, Cassiano Kiala, Erblin Osmani en David Daiber. Het zijn maar enkele van de jonkies die vorig seizoen speelminuten wisten te maken in de A-kern onder Vincent Kompany bij Bayern München.

In youth we trust is andermaal het devies van Kompany, deze keer niet bij Anderlecht maar dus ook bij Der Rekordmeister. Eentje van die jonkies zou dit seizoen wel eens andere oorden kunnen opzoeken, want Wisdom Mike staat in de belangstelling van Club Brugge.

Club Brugge toont interesse in Wisdom Mike

De 17-jarige Wisdom Mike is een jong maar veelbelovend talent van Bayern München, voor wie hij ondertussen vijf wedstrijden in de A-kern speelde. Eentje daarvan was tegen Club Brugge in de Champions League vorig seizoen. Volgens Het Laatste Nieuws zet Club Brugge hoog in en met de deal zou zo'n vijf miljoen euro gemoeid moeten zijn.


Afgelopen zomer liep Wisdom Mike bij Bayern München nog in de kijker op een wel zeer opvallende manier. Tijdens een teammeeting viel de jonge flankaanvaller gewoon in slaap, iets wat binnen de club vanzelfsprekend niet onopgemerkt voorbijging. Vincent Kompany sprak de jongeling erover aan onder vier ogen en hij kreeg ook een interne sanctie. 

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