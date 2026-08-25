Club Brugge zit met groot probleem rond Gustaf Nilsson

Gustaf Nilsson lijkt bij Club Brugge volledig op een zijspoor te zijn beland. De Zweedse spits kwam deze zomer niet meer voor in de plannen van blauw-zwart en de afstand tussen speler en ploeg lijkt alleen maar groter te worden. Toch is een vertrek allerminst vanzelfsprekend, omdat Nilsson zelf weinig haast maakt om een nieuwe club te zoeken.

Club Brugge betaalde in de zomer van 2024 nog 6,9 miljoen euro om Nilsson weg te halen bij Union SG. De spits kwam sindsdien 53 keer in actie voor blauw-zwart en was daarin goed voor elf doelpunten en vijf assists. Vorig seizoen werd zijn rol al kleiner, maar deze jaargang is de situatie nog duidelijker geworden.

Volledig buiten de groep

Volgens Het Nieuwsblad doet Club Brugge er veel aan om Nilsson richting de uitgang te bewegen. De Zweed mocht niet mee op zomerstage, traint individueel en zou op de club nog amper contact hebben met de rest van de spelersgroep. Ook in de wedstrijdselecties verscheen hij dit seizoen niet.

Daarmee is de boodschap vanuit Club duidelijk. Nilsson hoeft sportief niet meer op veel kansen te rekenen en mag op zoek naar een nieuwe werkgever. Alleen blijkt die oplossing voorlopig moeilijk te vinden.

Er is interesse, onder meer vanuit de Duitse tweede klasse, maar de markt voor de 29-jarige aanvaller is beperkt. Bovendien lijkt Nilsson zelf niet overtuigd van de pistes die zich aanbieden. Hij zou weinig zin hebben om zomaar op elk voorstel in te gaan.

Dat was vorige zomer overigens niet anders. Toen wilde Club Brugge eveneens bekijken of een vertrek mogelijk was, maar ook toen bleef Nilsson uiteindelijk gewoon op Jan Breydel.





Zijn contract speelt daarbij een belangrijke rol. De Zweed ligt nog tot juni 2028 vast en verdient bij Club Brugge een stevig salaris. Vanuit zijn standpunt is er daardoor weinig financiële druk om snel te vertrekken. Zijn marktwaarde is ondertussen teruggevallen tot ongeveer 1,8 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Contract maakt dossier moeilijk

Voor Club Brugge ontstaat zo een lastig dossier. De club heeft geen sportieve plannen meer met Nilsson, maar kan hem ook niet dwingen om een transfer te aanvaarden. Zolang geen bestemming opduikt die de spits zelf interessant genoeg vindt, kan hij zijn contract gewoon blijven uitdienen.

Opvallend is dat Nilsson internationaal wel nog in beeld bleef. Hij verzamelde inmiddels elf interlands voor Zweden en scoorde daarin vier keer. Ondanks zijn beperkte speelminuten bij Club Brugge mocht hij afgelopen zomer zelfs mee naar het WK.

Dat verandert voorlopig weinig aan zijn situatie in Brugge. Nilsson zit niet bij de selectie, traint apart en ziet zijn perspectief bij de eerste ploeg steeds kleiner worden. Tegelijk lijkt hij niet van plan om zijn comfortabele contract zomaar op te geven voor een oplossing waar hij zelf niet volledig achter staat.

De transfermarkt is nog open, waardoor een onverwachte wending altijd mogelijk blijft. Op dit moment oogt de kans echter klein dat Nilsson snel vertrekt. Daardoor dreigt Club Brugge nog een tijd met een dure spits te blijven zitten die sportief nauwelijks nog een rol speelt.