Coach Frédéric De Meyer waarschuwt voor wat STVV in Cyprus te wachten staat

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Coach Frédéric De Meyer waarschuwt voor wat STVV in Cyprus te wachten staat
Foto: © photonews
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STVV trekt volgende week donderdag naar Cyprus met een kleine maar belangrijke voorsprong in de Europese play-offs van de Europa League. Na de 1-0-zege tegen Omonia Nicosia op Stayen zijn de Kanaries nog 90 minuten verwijderd van een mogelijke kwalificatie, maar binnen de club blijft iedereen voorzichtig.

De heenwedstrijd werd pas in de slotfase beslist dankzij een doelpunt van kapitein Shogo Taniguchi. Daardoor reist STVV met een bonus naar Cyprus, maar volgens Arbnor Muja is er absoluut nog niets gespeeld.

“Of die 1-0 genoeg zal zijn? Nee, zeker niet”, benadrukt Muja. “Er wachten ons nog 90 minuten. Het blijft een open wedstrijd. We moeten daar opnieuw gaan vechten. Er is nog niets beslist, maar het is natuurlijk wel een voorsprong.”

Ook Ilias Sebaoui verwacht een compleet andere wedstrijd in vergelijking met het duel op Stayen. Omonia zal voor eigen publiek op zoek moeten gaan naar een resultaat en kan rekenen op de steun van een vol stadion.

“Dat wordt een heel andere match. Ze spelen daar in een groot stadion en ik verwacht dat er veel supporters aanwezig zullen zijn”, klinkt het. “We moeten daar mentaal klaar voor zijn en deze week goed gebruiken om ons voor te bereiden.”

De Meyer verwacht moeilijke omstandigheden

Volgens Sebaoui moet STVV vooral niet van zijn eigen kwaliteiten afwijken. “We weten wat we hier hebben laten zien. Nu moeten we daar opnieuw ons eigen spel proberen te spelen, zonder angst.”

Ook coach Frédéric De Meyer beseft dat de opdracht zwaar wordt. Hij heeft veel respect voor de kwaliteiten van Omonia en verwacht een wedstrijd waarin beide ploegen risico’s zullen nemen.

“We weten dat Omonia veel kwaliteiten heeft en veel goede spelers. We verwachten een heel moeilijke terugwedstrijd”, zegt De Meyer. Daarbij houdt hij ook rekening met de omstandigheden in Cyprus. “Het weer zal een rol spelen. Het zal voor ons niet makkelijk zijn om ons daarop voor te bereiden, want de omstandigheden zijn anders dan hier.”

Toch verwacht de STVV-coach geen gesloten wedstrijd. “Het zijn twee ploegen die graag willen voetballen. Dat is leuk. Het zal in Cyprus een open wedstrijd worden.”

STVV verdedigt donderdag om 19 uur dus een minimale voorsprong, maar weet dat één doelpunt het verschil kan maken tussen een historisch Europees vervolg of een nieuwe uitdaging in de Conference League.

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