Drie potentieel nieuwe tegenstanders bekend voor Club Brugge na knalavond met 15 goals

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Drie potentieel nieuwe tegenstanders bekend voor Club Brugge na knalavond met 15 goals
Foto: © photonews
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In de Champions League stonden op dinsdag drie pittige duels op het programma. En dus kennen we ook alweer drie extra teams die het mogelijk tegen Club Brugge kunnen opnemen in de League Phase van de Champions League. Onder meer Bodo/Glimt wist zich te plaatsen.

Bodo/Glimt - NEC Nijmegen 2-0

Bodo/Glimt had in de vorige ronde Union SG uitgeschakeld, waardoor het in de laatste voorronde richting kampioenenbal mocht aantreden tegen NEC. In de heenwedstrijd in Nijmegen had het al met 1-3 gewonnen, waardoor het in eigen huis een formaliteit leek om het af te maken.

Na drie minuten slikte NEC al een ferme domper, toen doelman Crettaz de bal met de hand beroerde buiten de grote rechthoek en meteen een rode kaart kreeg. En zo moesten de Nederlanders bijna de hele wedstrijd met een man minder verder.

In enkele dolle minuten vlak voor de rust maakten Bjorkan en Auklend er vervolgens snel 2-0 van, waardoor de tweede helft een maat voor niets was. Een kwartier voor tijd viel er nog een owngoal waardoor de score nog werd aangedikt tot 3-0.

LASK Linz - Celtic Glasgow 4-1

Celtic Glasgow had in de heenwedstrijd tegen LASK Linz met 3-0 uitgehaald en na de snelle 0-1 in Linz leek alles in kannen en kruiken. Na de goal van McGregor keerde de wedstrijd echter nog compleet. Usor zorgde voor de 1-1 bij de koffie.

Na de pauze maakten Ljubicic en Adeniran er nog voor het uur 3-1 van. Daardoor was het nog een halfuur bibberen voor de Schotten. Flecker maakte er in het slot van de wedstrijd 4-1 van, waardoor we naar verlengingen gingen en nog een halfuurtje langer bibberen.

Sabah Baku - Hapoel Beer Sheva 5-2 (na verlengingen)

Hapoel Beer Sheva had in eigen huis met 2-1 gewonnen van Sabah Baku, maar die voorsprong kon het niet vasthouden. Ondanks een snelle 0-1 en ook nog een 1-2 na de koffie keerde de match toch nog helemaal. De 3-2 van Mutallimov viel pas in de 94e minuut. In de verlengingen maakten de Azeri het nog helemaal af: 5-2.

Daarmee schrijft Sabah FK clubgeschiedenis. Voor het eerst sinds zijn oprichting plaatst de club zich voor de Champions League. Een opmerkelijke prestatie voor een vereniging die nog geen tien jaar bestaat.

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Champions League

 Play-offs (T)
Sabah Sabah 3-2 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-0 NEC NEC
LASK Linz LASK Linz 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lyon Lyon 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Viking Viking 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
AEK Athene AEK Athene 21:00 Levski Sofia Levski Sofia
NK Celje NK Celje 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava

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