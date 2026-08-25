EXCLUSIEF: Het verhaal én de keuzes van Jesse Bisiwu

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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EXCLUSIEF: Het verhaal én de keuzes van Jesse Bisiwu
Foto: © photonews
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Hét transferverhaal van deze zomer is misschien wel dat van Jesse Bisiwu. De jongeling verliet Club Brugge voor een avontuur bij FC Barcelona. Zonder ooit bij de A-kern te zijn doorgebroken leverde hij blauw-zwart al meteen tien miljoen euro op. En de toekomst lijkt er meteen heel mooi uit te zien. Al is er over hem veel te doen.

In het Belgische jeugdvoetbal duiken regelmatig namen op waarvan men zegt: "Die moet je gezien hebben." Jesse Bisiwu is zo iemand. Het was onze analyse die we een jaar geleden al maakten op en bij Voetbalkrant.com.

De toen 17-jarige winger van Club NXT stond in Westkapelle al even te boek als een ruwe diamant, maar begon die belofte nu ook steeds vaker op het veld in te lossen. Op het EK eind mei 2025 in Albanië maakte de jongeling ook heel wat indruk. Dat leverde hem een plaatsje op in het team van het Europees Kampioenschap, tussen de hele fine fleur van het jonge geweld van de toplanden.

Jesse Bisiwu doet denken aan de jonge Jérémy Doku

Bisiwu heeft dan ook al heel wat adelbrieven om voor te leggen. Zijn explosiviteit in de eerste meters wordt alom geroemd en hij heeft een goede dribbel in huis. Hij heeft veel balgevoel en de nodige flair om mensen mee uit te kappen.

Vergelijkingen met Jérémy Doku of een jonge Khalilou Fadiga worden al eens gemaakt, maar Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk, al moet hij natuurlijk nog stappen maken in de ontwikkeling.

Bisiwu Jesse
© photonews

Onder meer Chelsea, Internazionale en Monaco hadden hem al langer op de radar staan. Uiteindelijk is het deze zomer FC Barcelona geworden die er de groeibriljant heeft weten bij te halen voor de nodige miljoenen - de marktwaarde van Bisiwu schoot dan ook als een komeet de hoogte in.

Het zorgde ook meteen voor de nodige geruchten in de wandelgangen. Zo zou Bisiwu een aanbod hebben gehad van Ghana om international te worden, terwijl andere bronnen dan weer aangaven dat hij gewoon voor België had gekozen.

Keuze voor nationale ploeg ligt nog helemaal open

Voetbalkrant.com kan bevestigen dat er vanuit de Ghanese voetbalbond gepolst is naar Bisiwu, maar dat er nog lang geen beslissing is genomen over welke kant het dan ook zou uit moeten gaan. De focus ligt op dit moment op de integratie bij FC Barcelona.

En wat als nieuwbakken bondscoach Mark Van Bommel binnen een maandje met een concreet aanbod komt voor de speler van de Catalanen? Pas dan moet daarover nagedacht worden. Op dit moment is er van een (definitieve) keuze nog geen sprake. En het is ook nog niet aan de orde, al kan het snel keren natuurlijk.

De volledige focus ligt op FC Barcelona bij Jesse Bisiwu

En wat met een eventuele uitleenbeurt van Bisiwu? Ook daar is (voorlopig) geen sprake van. Dat hij er dit weekend niet bij was had bovendien ook niets te maken met sportieve keuzes, maar was eerder praktisch van aard doordat bepaalde documenten nog niet in orde waren om in La Liga te spelen.

De komende weken mag verwacht worden dat de integratie van de jonge speler verder zal verlopen bij Barcelona. Pas daarna kan eventueel gekeken worden naar wat de rest van het seizoen kan en/of moet brengen. De in januari 2008 geboren speler is nu eenmaal ook nog altijd maar achttien jaar en heeft de wereld dus nog aan zijn voeten.

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Jesse Bisiwu

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