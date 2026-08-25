'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 6 reacties
'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vertrekt César Huerta deze zomer nog bij Anderlecht? Het zou zomaar kunnen. Pumas UNAM zou momenteel de beste papieren hebben

Lorenz Lomme

'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'

Pumas UNAM zou momenteel vergevorderde onderhandelingen voeren met Anderlecht over César Huerta. Dat schrijft César Luis Merlo op basis van informatie van Súper Deportivo.

Het Spaanse MARCA laat ook Cruz Azul en América vallen als mogelijke nieuwe bestemmingen voor Huerta, maar Pumas UNAM zou momenteel in polepositie liggen.

De Mexicaan lijkt niet meer in de plannen voor te komen in het Lotto Park, ondanks zijn contract tot midden 2029. Als hij naar Pumas UNAM verkast, keert hij terug naar de club waar RSCA hem in 2025 wegplukte voor 2 miljoen euro.

Anderlecht heeft met Tawfik Bentayeb een nieuwe aanvaller beet. Hij wordt normaal vandaag voorgesteld. Opvallend detail: de Marokkaanse spits lijkt meteen het rugnummer 21 van César Huerta over te nemen. Dat voedt de speculatie over de toekomst van de Mexicaan in Brussel.

Nummer 21 krijgt nieuwe eigenaar

De transfer van Tawfik Bentayeb naar Anderlecht krijgt meteen een opvallend detail. De 24-jarige Marokkaanse spits heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend, waardoor hij tot 2030 aan de Brusselse club verbonden is. Hij krijgt naar verwachting rugnummer 21, het nummer dat momenteel nog aan César Huerta toebehoort.

Dat is opmerkelijk, want Huerta ligt volgens Transfermarkt zelf nog tot 30 juni 2029 onder contract bij Anderlecht. De Mexicaan werd in januari 2025 officieel voorgesteld als nieuwe speler en kreeg toen meteen nummer 21.

Huerta kwam met grote verwachtingen

Huerta werd in januari 2025 overgenomen van Pumas UNAM. Bij de Mexicaanse topclub had hij in 87 wedstrijden twintig doelpunten en vijftien assists verzameld. Ook bij de nationale ploeg was hij al actief: hij stond op dat moment op drie goals in vijftien interlands.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 3,5 miljoen euro. Dat maakt het des te opvallender dat zijn rugnummer nu lijkt te worden toegewezen aan een concurrent.

Bentayeb komt met indrukwekkende cijfers

Anderlecht haalt met Bentayeb bovendien een spits die een sterk seizoen achter de rug heeft. De aanvaller werd opgeleid aan de Mohammed VI Football Academy en brak vervolgens door bij Union Touarga. Daarna volgden uitleenbeurten aan Rodez en Troyes in Frankrijk. Bij Rodez scoorde hij in het seizoen 2024/25 tien keer in de Ligue 2.

Zijn meest recente seizoen was nog indrukwekkender. Voor Troyes maakte Bentayeb volgens FotMob 18 doelpunten en drie assists in de Ligue 2, goed voor een gemiddelde rating van 7,1.

Wat gebeurt er met Huerta?

Voor Huerta is de situatie daardoor bijzonder interessant. Zijn eerste seizoen in Brussel leverde in de competitie elf optredens, acht basisplaatsen, één doelpunt en geen assists op.

Dat nieuwe aanwinsten een rugnummer overnemen, betekent op zichzelf niet dat een speler vertrekt. Toch is het signaal opvallend. Anderlecht lijkt met Bentayeb een nieuwe offensieve optie te hebben gevonden, terwijl Huerta nog steeds een contract en een aanzienlijke marktwaarde heeft.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Kairat Almaty live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Kairat Almaty
César Huerta
Tawfik Bentayeb

Meer nieuws

'Anderlecht schakelt meteen: nieuwe middenvelder in de pijplijn'

'Anderlecht schakelt meteen: nieuwe middenvelder in de pijplijn'

11:40
Chelsea zit met "keepersprobleem": 'Mike Penders ruikt zijn kans'

Chelsea zit met "keepersprobleem": 'Mike Penders ruikt zijn kans'

11:20
'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'

'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'

08:24
39
'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd'

'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd'

10:25
1
'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'

'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'

09:55
3
'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot'

'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot'

09:20
6
Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

09:19
'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'

'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'

08:10
'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'

'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'

07:20
5
Coach Frédéric De Meyer waarschuwt voor wat STVV in Cyprus te wachten staat

Coach Frédéric De Meyer waarschuwt voor wat STVV in Cyprus te wachten staat

06:00
Peter Vandenbempt is hard voor Belgische topclub: "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt is hard voor Belgische topclub: "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"

07:00
1
KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in

KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in

06:30
2
KV Mechelen verrast op transfermarkt met komst van ex-speler van Beerschot en Anderlecht

KV Mechelen verrast op transfermarkt met komst van ex-speler van Beerschot en Anderlecht

22:30
8
KRC Genk moet in de spiegel kijken: "Vrees stilaan dat het met deze spelers niet op te lossen valt"

KRC Genk moet in de spiegel kijken: "Vrees stilaan dat het met deze spelers niet op te lossen valt"

23:00
1
'Lokeren wil middenvelder wegplukken bij Antwerp'

'Lokeren wil middenvelder wegplukken bij Antwerp'

22:15
4
Opvallend: Vertrek Ahoka zet Antwerp aan tot nieuwe poging voor ervaren middenvelder

Opvallend: Vertrek Ahoka zet Antwerp aan tot nieuwe poging voor ervaren middenvelder

22:00
OFFICIEEL: Standard neemt tijdelijk (?) afscheid van overbodige speler van 2 miljoen

OFFICIEEL: Standard neemt tijdelijk (?) afscheid van overbodige speler van 2 miljoen

21:30
Gemiste kaart bij RAAL en omstreden penalty voor Antwerp: Lardot trekt opvallende lijn

Gemiste kaart bij RAAL en omstreden penalty voor Antwerp: Lardot trekt opvallende lijn

21:00
7
Vincent Kompany legt de lat nog hoger na topseizoen met Bayern

Vincent Kompany legt de lat nog hoger na topseizoen met Bayern

20:40
Opvallende terugkeer naar België in de maak voor Bodart? 'JPL-club toont duidelijke interesse'

Opvallende terugkeer naar België in de maak voor Bodart? 'JPL-club toont duidelijke interesse'

20:30
3
Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet

Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet

20:00
30
Live. Transfernieuws 24/8: Grote slag rond Frenkie de Jong

Live. Transfernieuws 24/8: Grote slag rond Frenkie de Jong

19:15
DONE DEAL: Ex-speler Anderlecht en OHL trekt naar ... Standard

DONE DEAL: Ex-speler Anderlecht en OHL trekt naar ... Standard

18:00
OFFICIEEL: Antwerp ziet speler voor meer dan 10 miljoen euro naar Premier League vertrekken na vier matchen

OFFICIEEL: Antwerp ziet speler voor meer dan 10 miljoen euro naar Premier League vertrekken na vier matchen

19:00
25
Anderlecht troefde Union en Standard af: debuut in Brussele derby?

Anderlecht troefde Union en Standard af: debuut in Brussele derby?

17:00
5
Zulte Waregem hofleverancier, ook Lommel, Club Brugge en Antwerp maken indruk

Zulte Waregem hofleverancier, ook Lommel, Club Brugge en Antwerp maken indruk

18:30
Wordt Antwerp dé verrassing van dit seizoen? Degryse én Vandenbempt spreken

Wordt Antwerp dé verrassing van dit seizoen? Degryse én Vandenbempt spreken

17:30
8
'PL-club biedt meer dan 40 miljoen euro voor Rode Duivel'

'PL-club biedt meer dan 40 miljoen euro voor Rode Duivel'

16:30
Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken"

Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken"

16:00
12
Doku streng voor bondscoach Rudi Garcia

Doku streng voor bondscoach Rudi Garcia

15:30
2
OFFICIEEL: Union SG heeft nieuw Europees stadion beet

OFFICIEEL: Union SG heeft nieuw Europees stadion beet

14:30
1
VAR-controverse overschaduwt Brugse derby: verdeelde reacties bij Cercle na ingetrokken penalty Reactie

VAR-controverse overschaduwt Brugse derby: verdeelde reacties bij Cercle na ingetrokken penalty

13:30
47
'Antwerp wil shoppen bij Feyenoord, maar ...'

'Antwerp wil shoppen bij Feyenoord, maar ...'

14:00
9
Wat moeten we onthouden van het debuut van Mika Godts bij PSG?

Wat moeten we onthouden van het debuut van Mika Godts bij PSG?

13:00
Dit zijn de beste Belgen in EA FC 27

Dit zijn de beste Belgen in EA FC 27

12:30
1
Genk afgemaakt: "Onaanvaardbaar en onbegrijpelijk"

Genk afgemaakt: "Onaanvaardbaar en onbegrijpelijk"

12:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (T)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 27/08 Bialystok Bialystok
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 27/08 CS U Craiova CS U Craiova
FC Thun FC Thun 27/08 Lech Poznan Lech Poznan
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 27/08 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 27/08 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 27/08 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 27/08 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 27/08 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 27/08 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 27/08 SL Benfica SL Benfica
Ferencváros Ferencváros 27/08 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 27/08 Kairat Almaty Kairat Almaty

Nieuwste reacties

Noobjectivepress Noobjectivepress over OFFICIEEL: Antwerp ziet speler voor meer dan 10 miljoen euro naar Premier League vertrekken na vier matchen sven123 sven123 over Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze Atletico1988 Atletico1988 over 'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak' cartman_96 cartman_96 over KRC Genk moet in de spiegel kijken: "Vrees stilaan dat het met deze spelers niet op te lossen valt" roodwit1880 roodwit1880 over Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken" Jasperd Jasperd over 'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in roodwit1880 roodwit1880 over 'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot' GroenZwart12 GroenZwart12 over Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet rinus michels rinus michels over 'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved