'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'

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Vertrekt César Huerta deze zomer nog bij Anderlecht? Het zou zomaar kunnen. Pumas UNAM zou momenteel de beste papieren hebben





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