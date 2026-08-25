Kapitein Bryan Heynen krijgt wind van voren na opvallende beslissing

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Kapitein Bryan Heynen krijgt wind van voren na opvallende beslissing
Foto: © photonews
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KRC Genk is eerder teleurstellend aan het seizoen begonnen. Door de 4 op 9 is er toch wel wat werk aan de winkel bij de Limburgers. Hier en daar wordt ook al gekeken naar coach Jess Thorup, die dringend op tafel zal moeten gaan kloppen. En ook naar de aanvoerder werd gekeken.

Staat Jess Thorup al onder druk? Volgens diverse analisten is er toch al heel wat druk op de ketel gekomen bij KRC Genk. En ook onze trainersbarometer hebben we toch al een kleine asterisk gemaakt bij de Deense coach.

Dimitri De Condé zal op tafel kloppen, zoveel lijkt duidelijk. En misschien zal er ook eens gekeken worden naar kapitein Bryan Heynen. Die blok na de 4-4 tegen Antwerp uit in afwezigheid door niet naar de mixed zone te komen om met de pers te praten.

Moet Bryan Heynen zijn verantwoordelijkheid nemen bij KRC Genk? 

Yanko Beeckman bond de kat de bel aan in de HLN Voetbalpodcast: "Bryan Heynen voelde zich niet goed genoeg na de wedstrijd om een interview te geven. De teleurstelling was te groot, dat vind ik persoonlijk toch jammer van een aanvoerder om je kat te sturen en het de jonge jongens en de nieuwkomers te laten uitleggen."

Waarop Toby Alderweireld als gewezen kapitein meteen inpikte: "Dat is vervelend. In mijn periode bij Antwerp moest ik het ook alleen uitleggen als we verloren en de rest mocht praten als het goed ging. Dat vond ik ook niet altijd even leuk, maar je moet je verantwoordelijkheid opnemen. Je moet de jonge gasten in de kleedkamer laten en het als aanvoerder doen, de pers aanspreken. De ploeg rekent op jou op zo’n moment."

Te veel pussy's bij KRC Genk?

Niels Poissonnier vond het exemplarisch. Het probleem zit volgens hem tussen de oren bij Genk en niet bij het voetbal dat de Genkies laten zien. Hij zou graag hebben dat iedereen hetzelfde karakter zou tonen als Technisch Directeur Dimitri De Condé. 

Waarop Frank Boeckx meteen inpikte: "Het is ook aan de perschef om dan op je strepen te staan en hem toch te sturen. Dan een achttienjarige naar de pers sturen is niet goed. De fans willen op zo’n moment ook de aanvoerder horen. De Condé denkt vermoedelijk ook dat het allemaal pussy’s zijn bij Genk. De kleedkamer was vorig jaar een probleem bij Genk en ze zijn voorlopig in het zelfde bedje ziek."

Deschacht verdedigt Heynen, Stijnen is zeer streng

Ook in Ongefilterd ging het over de zaak. "Moet de kapitein altijd praten als het slecht gaat?", vroeg Olivier Deschacht luidop af. "Bryan Heynen is een speler die altijd zijn verantwoordelijkheid neemt. Moet dat dan echt elke keer? Hij mag toch ook eens zeggen dat hij niet wil praten?"

Waarop Stijn Stijnen zeer streng was: "Dat is niet waar. Heynen blinkt altijd uit in afwezigheid op momenten als deze. Je draagt die aanvoerdersband niet om te tossen bij de start van de wedstrijd hé. Het is om uw ploeg te leiden. Een kapitein hoort er te zijn als het slecht gaat." En wat dacht Thomas Buffel er van? "Als je gevraagd wordt, dan moet je volgens mij wel praten op zo'n moment. Dan is het niet oké."

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