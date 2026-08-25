Knaltransfer op komst voor Lukebakio? Rode Duivel kan vertrekken voor 20 miljoen euro

Dodi Lukebakio kan Benfica na amper één seizoen alweer verlaten. De 28-jarige flankaanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Besiktas, dat werk maakt van zijn komst. De Rode Duivel zou zo opnieuw van competitie kunnen veranderen, nadat hij pas in september 2025 Sevilla inruilde voor Portugal.

Lukebakio kende bij Benfica geen volledig zorgeloos eerste jaar. Een vervelende blessure remde hem af, waardoor hij niet altijd de continuïteit kon vinden waarop hij gehoopt had. Toch kwam hij inmiddels 27 keer in actie voor de Portugese club. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en zes assists.

Wat we vorige week aankondigden wordt nu veel concreter. L'Equipe bevestigt nu ook dat Benfica en Besiktas momenteel in gesprek over een definitieve transfer. Beide clubs zouden onderhandelen rond een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro, al is er voorlopig nog geen akkoord bereikt. Benfica betaalde zelf een jaar geleden ongeveer hetzelfde bedrag om Lukebakio weg te halen bij Sevilla.

Besiktas duwt door

Dat Besiktas bereid is stevig te investeren, maakt duidelijk dat de Turken Lukebakio als een belangrijke versterking zien. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 15 miljoen euro, terwijl zijn contract bij Benfica nog tot 2030 doorloopt.

Dit seizoen kwam de Belg in de eerste twee competitiewedstrijden telkens als invaller tussen de lijnen. Ook Europees kreeg hij minuten. In de Europa League-kwalificaties leverde hij tegen St. Gallen een assist af en scoorde hij tegen Hearts. Daarmee liet hij zien dat hij ondanks zijn beperkte basisplaatsen nog altijd rendement kan brengen.

Opnieuw een nieuwe stap?

Lukebakio heeft ondertussen ook heel wat internationale ervaring. Voor de Rode Duivels verzamelde hij 33 caps, waarin hij zes keer scoorde. Een transfer naar Turkije zou opnieuw een nieuwe omgeving betekenen in een carrière die hem al langs verschillende grote competities bracht.





Besiktas en Benfica moeten elkaar financieel nog vinden, maar de gesprekken zijn dus wel concreet. Voor Lukebakio kan de komende periode daardoor opnieuw bepalend worden. Na een seizoen waarin blessures hem afremden, lonkt mogelijk al een nieuw hoofdstuk in Istanbul.